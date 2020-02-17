К концу апреля в минском метро начнут курсировать четыре фанипольских Штадлера

Еще четыре поезда в минское метро «Штадлер» поставит к концу апреля 2020 года. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Пока же в столичной подземке проходят тест-драйв четырехвагонные составы. Они курсируют по красной ветке в вечернее время — от станции «Могилевской» до «Каменной Горки». Из основных отличий — более просторные вагоны, информационные табло, USB-порты для зарядки, бесшумность и плавность хода.

Сейчас на заводе в Фаниполе идет финальная сборка последних составов. Здесь же делают трамваи «Метелица» для Боливии, одноэтажные поезда для Венгрии и спальные вагоны для Азербайджана. Осваивают и новые рынки сбыта. В Словению поставят электро- и дизельные составы. А для Беларуси разрабатывают заказ на 10 поездов межрегиональных бизнес-линий. Поставка первого электропоезда запланирована на конец 2020 года.

Фото: архив БЕЛТА