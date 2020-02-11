Как любанские кооператоры выживают в условиях жесткой конкуренции

– Ситуация складывается по-разному, – рассказывает председатель правления Любанского районного потребительского общества Николай Корбут. – Так, например, шесть райпо области по итогам прошлого года стали, по сути, банкротами. В том числе Солигорское райпо, шестнадцать сельских магазинов которого передали на условиях аренды нам. От Погоста до Осова – как раз по границе наших районов.

Любанчане еще не знают, радоваться такому подарку или нет. Дело в том, что расстояния очень уж неблизкие. Допустим, в магазин деревни Рог, а это самый край Солигорщины, – под сто километров будет. Да и Осово не ближе.

Тем не менее торговые точки уже наполнили товаром – от изобилия у покупателей глаза разбегаются. И в целом на фоне серьезных неурядиц у коллег любанская потребкооперация выглядит вполне благополучно: 2019-й завершен с прибылью.

Благодаря в том числе и заведениям общественного питания. Тут лидер – пиццерия «Лепим сами», популярное место отдыха городской молодежи. Торговый оборот, если сравнивать с позапрошлым годом, вырос в сопоставимых ценах на 109,5 процента.



Председатель правления Любанского районного потребительского общества Николай Корбут

На 111,2 процента подросло в райпо производство собственной продукции – мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий и др.

– Неплохую выручку обеспечивает экспорт. В Казахстан поставляем мясо на кости, в Россию – мясные полуфабрикаты. В Польше и во Франции пользуется спросом свежезамороженная черника, – уточняет Николай Корбут.

Но есть и проблемы. Так, продажа товаров населению в 2019-м составила 91,6 процента от позапрошлогоднего показателя. Началось это не вчера, а с приходом в район крупных торговых сетей, которые составили кооператорам серьезную конкуренцию, оттяпав у райпо солидную часть товаро­оборота.

И, похоже, на этом не остановятся. Буквально в трехстах метрах от райповского магазина «Купаловский» строится еще один конкурент – солигорское ООО. Кроме «Купаловского» наверняка пострадает и райповская «Журавінка», расположенная неподалеку.

Торговые сети открывают магазины и в крупных сельских населенных пунктах.

– У нас средняя наценка на товары – 18 процентов. Многие позиции в наших магазинах дешевле, чем у конкурентов. Потому-то покупатели последнее время начали возвращаться, например, в наш супермаркет, – говорит Николай Иванович. – Кроме того, торгуем в основном отечественными товарами. Это тоже играет немаловажную роль.

К слову, часть своих магазинов на селе одна известная торговая сеть уже закрыла, даже в таких больших деревнях, как Редковичи, Смольгово и других. Райпо же продовольственные магазины сохранило. В прошлом году только один закрыли – совсем уж нерентабельный. А те непродовольственные магазины, в которых товарооборот упал существенно, переформатировали, объединив с продовольственными под общим названием «Товары повседневного спроса». На мебель, холодильники, стиральные машины стали принимать предварительные заказы.

Торговые точки райпо в Любани и в деревнях осовременили – провели внешний и внутренний ремонт с новой планировкой и оборудованием. Яркий пример – магазин в Обчине.

Есть проблема, которую местные кооператоры решить не в силах.

– В 2002-м, когда стал председателем райпо, на Любанщине проживало 45,5 тысячи человек, а сегодня – 30 тысяч, – констатирует Николай Иванович. – Из-за этого, например, объемы производства хлебобулочных изделий уменьшаются – со 180 тонн в месяц до 150-ти. В ближайшее время будем обеспечивать хлебом соседний Стародорожский район. Возможности для того есть: на хлебозаводе установили еще одну, третью, немецкую печь.

Обнадеживает, что со строительством Нежинского ГОКа население Любани вырастет. Значит, больше станет и покупателей.

Сергей КВИТКЕВИЧ