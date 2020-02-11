Как на Минщине создают генофонд леса

Лесхозы Минщины завершают сбор семян сосны, ели и лиственницы. Выращивают их, как правило, на селекционных плантациях, а собирают исключительно вручную. Как создается стратегический лесной фонд страны, узнала корреспондент «МП».

Лесосеменную плантацию сосны обыкновенной лесник Сергей Волчкевич знает как свои пять пальцев. Осенью обкашивает здесь траву, удобряет почву, формирует кроны деревьев, а в феврале собирает урожай шишек — килограммов по 20 в день. И так уже 10 лет. В холодные зимы сезон сбора семян может продолжаться вплоть до апреля, но нынешняя теплая погода заставляет поторопиться — шишки того и гляди раскроются. А какие брать на семена — у Сергея Александровича глаз наметан.

— Шишка должна соответствовать стандарту. Быть не быть меньше двух сантиметров, без повреждений вредителями, — поясняет лесник ГЛХУ «Узденсий лесхоз». — Это видно сразу: если что-то не так, то или выступает смола, либо есть дырочка, из нее сыплется что-то. Шишка должна быть крепкой, прочной, ровной. Урожай в этом году хороший, сбор еще не закончен, но как только шишка раскрывается, семена вылетают — смысла ее брать нет.

Плантация сосны в Узденском лесхозе плодоносит около 30 лет. Деревья здесь не простые, с улучшенными генетическими свойствами: они более устойчивы к болезням и вредителям, быстрее растут. В этом году сверх плана с этого участка уже сняли семь тонн шишек. Из такого количества можно получить 70 килограммов элитных семян и неплохую прибыль.

— Семена заготавливаем всегда с излишком, — говорит главный лесничий ГЛХУ «Узденский лесхоз» Александр Соловей. — Во-первых, в лесхозе должен храниться запас не менее чем на три года общей потребности. Во-вторых, излишек можно продать. Улучшенные семена пользуются большим спросом на рынке республики. Мы их продаем соседним лесхозам, где нет плантаций. Стоимость килограмма семян на сегодня более 500 рублей. Работа, конечно, тяжелая — ручной труд. Каждое наше лесничество заготавливает порядка тонны шишек. По лесхозу доведен план 5600 тонн, а собрано уже около 13 тысяч тонн.

Шишки сосны, ели, лиственницы с Минщины и из других областей поступают в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Сначала сырье хранится в перфорированных ящиках — происходит естественная сушка.

Переборка — единственный этап ручной работы. Все последующие — автоматизированы. Сушильные шкафы, сепараторы, обескрыливатели и прочее современное оборудование позволяет извлечь из каждой шишки 100% семян.

Но не каждое зерно может дать всходы. Такие выбраковываются в специальной лаборатории. Около 13 тонн элитного семенного материала годами может храниться при температуре от +2 до -2 градусов.

— У нас хранят семена лесхозы всех областей, — открывает холодильную камеру, уставленную стеллажами с коробками, заведующая лабораторией Оксана Сидельникова. — Принимая семена на хранение, мы их апробируем: каждая партия паспортизирована и имеет свою классность. Каждый год срок действия этих удостоверений продлевается. Лесхозы дают заявки на проверку посевных качеств, и они, как правило, остаются практически неизменными. То есть за год, можно сказать, мы перелопачиваем все хранящиеся у нас семена.

Новый урожай позволит не только пополнить стратегический запас семян хвойных деревьев, но и поставлять их на экспорт. Лес из белорусских элитных сортов сосны и лиственницы уже растет в скандинавских странах. Правда, например, для шведов килограмм улучшенных семян сосны стоил 400 долларов.

— Если брать сосну обыкновенную, она плодоносит каждый год. Но и тут все зависит от объемов: на одном дереве может быть 300 шишечек, а может быть 100. В лесхозах есть методика определения урожайности, — пояснил директор ГУ «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» Владислав Тетеренок. — Ель плодоносит раз в три года, но вот уже четвертый год практически нет урожая семян. Может, изменение климата влияет, может, что-то другое. Ель мы сажаем, семена используем, но возврата нет, нет плодоношения. Будем надеяться, что в следующем году ситуация изменится.

Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. В биотехнологической лаборатории селекционно-семеноводческого центра ученые колдуют над созданием клонов элитных деревьев. Научные изыскания — процесс долгосрочный, а потому на лесоплеменных плантациях Минщины кипит работа. Сезон сбора шишек вот-вот завершится.

Елена ВИКТОРОВА, фото автора