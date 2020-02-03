Конкурс искусств «Поколение Z» второй раз собрал в Борисове юных участников

II Международный фестиваль-конкурс искусств «Поколение Z» собрал во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове около 1500 со всей Беларуси, готовых бороться за звание самого талантливого, модного и современного артиста.

Как рассказала организатор «Поколение Z» Юлиана Антоненко, мероприятие многожанровое и проходит второй раз. В двухдневной программе ребята демонстрируют вокальные, хореографические, музыкальные и актерские способности.

— Позиционируем модные постановки, современный вокал, — говорит Юлиана. — Даем возможность реализации творчества в трендовом формате, чтобы участники развивались именно в этом ключе. Ведь «Поколение Z» — дети, рожденные в 2000-х, которые умеют сами залить свой трек на iTunes.

В 2020 году фестиваль проходит в новом формате. Акцент сделан на событийный и промышленный туризм.

— Хотим, чтобы молодежь развивалась не только творчески, а увидела местные туристические объекты, — продолжает Юлиана Антоненко. — Нынешний фестиваль позволил участникам познакомиться с заводом «Белджи» и «Борисов-Ареной».

Одиннадцатилетние Диана Градович и Виктория Гайдук из борисовской СШ №22 вокалом занимаются первый год, но это не помешало на конкурсе завоевать дипломы первой степени.

— Мы выступали в категории «начинающие», — говорит руководитель девочек Александра Шмалько. — Не могли упустить шанса, принять участие в конкурсе, который проводит центр «Звездочет», да еще и на нашей территории. Считаю, что для начинающего артиста важен опыт, особенно конкурсный. Чем раньше дети выходят на сцену, тем они более конкурентоспособны, спокойнее воспринимают атмосферу и естественное волнение становится более бытовым. Даже если в дальнейшем они не станут артистами, то это пригодится в жизни, к примеру, при прохождении собеседования при устройстве на работу.

Одной из самых многочисленных на конкурсе стала брестская студия искусств Анны Мусвидас. Участники студии выступали, как в категории «Начинающие», так и «Продолжающие». Всего в Борисов приехали 15 юных брестчан. Мария Демянчук и Алеся Юхимук выступали дуэтом и пели песню «Заново» Клавы Коки.

— Песня сложная, эмоциональная, — делится Мария. — Тем более что на этом конкурсе у нас дебют — впервые поем дуэтом. Поэтому жутко волнуемся.

— В студии девчонки занимаются уже давно, друг к другу привыкли, так сказать «спелись», — говорит Анна Мусвидас. — В Борисов привезли шесть номеров, все вокальные. В эти же дни в Минске проходит международный конкурс, но мы решили приехать на «Поколение Z», тем более что в Борисове ни разу не были. И даже расстояние не смутило — всю ночь ехали на поезде, утром погуляли по городу.

Уверенно держались ребята из витебского эстрадного вокального ансамбля «Мы вместе». В их копилке участие во многих белорусских и российских конкурсах. В Борисове также впервые. Говорят, город их встретил радушно, а Дворец культуры удивил своей красотой и большой сценой.

Репертуар у коллектива разный, больше придерживаются классических произведений. Хотя и современные песни также есть. Их фишка — а капелла. Сейчас коллектив работает над великой «Богемской рапсодией» группы «Queen». К конкурсу подготовить ее, к сожалению, не успели, но привезли не менее глубокую и серьезную композицию — белорусскую народную песню «А ў полі вярба» в современной стилизации.

В образе куклы и с соответствующей песней выступала пятилетняя Ксения Германова из Жодино. Помимо руководителя, поддержать девочку приехала мама Елена. Ксения справилась отлично и получила диплом первой степени.

— С трех лет занимаемся у Екатерины Лущик в студии эстрадной песни «Орфей», — говорит Елена. — Дочке всегда нравилось петь. И мы решили сходить на собеседование. Нас взяли! Ездим на конкурсы, выступаем и занимаем первые места. Ксюша не боится, держится на сцене уверенно. Это я всегда переживаю, иногда даже не смотрю, сильно волнуюсь.

Конкурс для многих участников — шанс показать себя, ведь среди жюри звезды эстрады, участники рейтинговых телепроектов, популярные исполнители. На этот раз в их числе солистка группы «CHAKRAS» Ольга Григорьева (вошла в финал Национального отборочного тура «Евровидение 2020»), продюсер этой группы Макс Алейников (открыл многих белорусских исполнителей), режиссер-постановщик Государственного Кремлевского Дворца Екатерина Милованова.

— Много талантливых ребят приехало на конкурс, — говорит Макс Алейников. — Дети разные, уровень многих радует. Есть крутой вокал! Я приехал оценивать именно эту номинацию. Несколько фамилий для себя отметил.

Выдающиеся творческие коллективы судьи берут «на карандаш» и в будущем приглашают на различные концерты. Достаточно вспомнить Лизу Мисникову (представительница нашей страны на детском «Евровидении-2019»). Ее «открыл» первый фестиваль-конкурс «Поколение Z».

— Независимо от занятого места каждый ребенок увезет именной диплом, медаль, сувениры, — отмечает Юлиана Антоненко. — Победителям вручим ценные призы, среди которых — микрофон и синтезатор. Мы рады, что таким образом поощряем коллективы, детей, начинающих артистов.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ, фото автора