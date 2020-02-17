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Коронавирус COVID-19 впервые обнаружен у россиянки

17.02.2020 0 Комментариев , 2 Просмотров

Японские врачи диагностировали новый коронавирус у гражданки РФ на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщило посольство РФ в Японии.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — отметили в диппредставительстве.

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Ранее 17 февраля японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования новым вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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