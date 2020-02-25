Козы in vitro и сыр камамбер

На недавней встрече с фермерами Александр Турчин говорил о новых подходах в развитии частных хозяйств. «МП» нашла живой пример того, как сложная теория может реализоваться на практике. Глава одного из КФХ в Дзержинском районе Дмитрий Крылов выбрал нестандартное, но весьма перспективное направление. Его ферма на хуторе Лизаветинначиналась с 80 коз, сегодня их здесь уже тысяча. Хозяинпланирует создать специализированное хозяйство с научной лабораторией, чтобы увеличить репродукцию элитных животных. Оно может стать образцом инновационных технологий в козоводстве и учебной базой для студентов и аспирантов.

К фермеру Дмитрию Крылову за опытом едут и руководители из соседних районов, и коллеги из ближнего зарубежья. Козья ферма на хуторе Лизаветин в Дзержинском районе соответствует всем европейским стандартам. Кстати, сертификат на органическое растениеводство это крестьянское хозяйство получило первым в стране.

Инженер-электронщик Дмитрий Анатоль­евич Крылов кардинально изменить профессиональный путь решил в далеком 1992 году. Зарегистрировал фермерское хозяйство «ДАК», получил первые 10 га земли.

Первоначально Крыловы занялись выращиванием зерновых и картофеля. Затем попробовали себя в свиноводстве, но дело не пошло. Хрюшек продали, бизнес перепрофилировали на козий. Поголовье покупали у владельцев частных подворий, однако сельчане сбывали животных что похуже. Тогда решили сделать ставку на продуктивных парнокопытных. Первых 18 племенных коз Дмитрий Крылов привез из Литвы в 2005 году, через год купил еще 85 в Латвии. Сегодня хозяйство единственное в стране имеет статус племенного. На хуторе – тысяча коз, в основном белоснежная зааненская порода, одна из самых молочных и плодовитых.

Занявшись производством молока, фермер полагал, что продукт легко найдет потребителя (эта ниша на рынке была свободной). Но оказалось, что козий продукт увяз в мифах и предрассудках, не став привычным на нашем столе. В Европе потребляется 3,2% козьего молока, в рационе белорусов его доля ничтожна – 0,015% от всего молочного рынка. По мнению Дмитрия Крылова, люди еще мало знают о пользе и преимуществах этого ценного белкового продукта. Важная его характеристика – гипоаллергенность, а благодаря высокому содержанию бета-казеина оно близко по составу грудному женскому молоку.

В хозяйстве производят больше 200 тонн молока в год. Изначально все сырье планировалось направлять на промышленную переработку. Но заинтересовать крупные перерабатывающие предприятия не удалось.

– Заводам невыгодно с экономической точки зрения закупать сырье небольшими партиями (полтонны или тонну в день). Нам никогда не давали адекватной цены за продукт. А летом иногда переработчик вообще отказывался от поставок и огромное количество ценной продукции скармливалось животным или сдавались по цене коровьего для выработки казеина, – с досадой вспоминает Дмитрий Анатольевич.

Чтобы ферма стабильно развивалась, переработчик сегодня должен платить не меньше доллара за литр сырого молока, а он предлагает лишь 70 центов. Российские же переработчики закупают по 1,4 доллара, и там козоводство успешно развивается.

Чтобы выйти из ситуации, фермер построил свой перерабатывающий цех по примеру итальянцев и французов, где при индивидуальных хозяйствах функционируют небольшие сыроварни. Теперь Дмитрий продает не только молоко, но и делает крафтовые сыры, творог, йогурты. При помощи онлайн-заказов наладил прямую доставку населению курьерской службой – этим способом закрывает 12% сбыта. 55% фирменной продукции реализует в крупные торговые сети столицы, остальное экспортирует в Москву. Спрос такой, что сегодня продукции уже не хватает.

Участие в продовольственных выставках-ярмарках помогает Дмитрию Крылову заинтересовать своей продукцией белорусский и зарубежный ритейл

Как отмечает Дмитрий Крылов, фермеры зачастую сталкиваются с законодательными трудностями. Небольшим сельхозпроизводствам приходится исполнять требования и законы, написанные для крупных предприятий, заниматься большим документооборотом, заботится о своевременной отчетности. Только в сыроварне надо вести 26 обязательных журналов! Это вынуждает содержать штат специалистов. В Европе, например, в частных хозяйствах трудятся всего три человека: фермер, его сын и помощник. Успевают землю обрабатывать, 80 коров доить и полторы тонны молока в сыр превращать прямо на ферме, в отдельной комнате…

– Было очень сложно получить все необходимые документы для запуска мини-цеха. Наше законодательство не разделяет переработчиков на малых и крупных. Все нормы надо соблюсти: строительные, пожарные, ветеринарные, санитарные. Целый завод получается, с 15 помещениями: дезбарьерами, моечными площадками, пожарными резервуарами. А у тебя молока всего 500 литров. Какой уж тут ремесленный подход! Не окупится, – сетует фермер. – Такая же ситуация в колбасном, консервном производстве. Поэтому в магазинах только серийная продукция.

Досье «МП»

Крестьянско-фермерское хозяйство Дмитрия Крылова – крупнейшее в Беларуси по производству продуктов из козьего молока. Сейчас предприниматель строит инновационную козью ферму на 1600 голов. Объемы производства молока увеличатся в разы – 5 тонн в сутки. Здесь намерены производить мягкий жирный сыр камамбер и сыр бри, которые в Беларуси из козьего молока пока не выпускают. Планируют установить карусельную дойку, чтобы обеспечить высокую скорость и качество доения – 500 коз в час. Автоматизация позволит внедрить индивидуальный докорм животных. Обслуживать стадо, где больше тысячи голов, будут всего два человека.

Откроется и научная лаборатория по эмбриональному размножению мелкого рогатого скота, что позволит быстрее улучшать молочное стадо. ЭКО-технологии в разы увеличат скорость размножения высокопродуктивных животных. Козы будут появляться in vitro – из пробирки.

Таким образом от одной высокопродуктивной козы в год хозяйство получит 25 козочек путем суррогатного материнства. Для нашей страны это передовой метод, но он уже опробован в США. На Лизаветин хутор пригласят американских ветеринарных врачей-эмбриологов, которые поделятся опытом работы.

Планируется создание и экологичной гидропонной станции для проращивания зерна производительностью 3 тонны в сутки. Это позволит круглый год обеспечивать животных полноценным зеленым кормом. Выйти на полную проектную мощность рассчитывают в 2022 году. Почти в два раза увеличится штат предприятия – до 34 человек. Проект, который обойдется в 12 млн рублей, дотируется инновационным фондом Минской области и Банком развития. Фермерское хозяйство «ДАК» вкладывает в дело и собственные средства.

Елена ПАШКЕВИЧ