Кроссворды и дачные рекорды подождут

Тамару Круталевич в Березинском районе знает каждый. Заниматься волонтерством она начала задолго до того, как это слово вошло в обиход. И сегодня вместе с командой «Хорошие девчата» навещает одиноких бабушек, мамочек в роддоме, маленьких пациентов в районной больнице.

Помогают все бескорыстно, от души. Просто хотят быть полезными и нужными.

«Кручусь, как юла»

Среди многочисленных мероприятий, проводимых добровольцами, были и благотворительные акции по сбору вещей для малоимущих и многодетных семей, и оказание помощи детям-инвалидам, и поддержка пожилых людей. Обращалась Тамара Крутолевич в различные организации и учреждения, стучалась в двери чиновников и директоров – просила за тех, кто остро нуждался в помощи. Не останавливал ее даже категоричный отказ.

«Нет возможности помочь материально – дайте транспорт, людей. Ребенка-инвалида нужно отвезти в столицу», – говорила она.

И люди шли навстречу.

Тамаре Николаевне уже за 60, но прекращать свою деятельность волонтер не намерена. Сострадание к ближним родители привили ей с детства.

– Отец работал в школе, своих учеников жалел: старался с двойки на тройку подтянуть, иногда даже оценку завысить, чтобы аттестат не портить. А вот к нам, своим детям, был требовательным. Не давал никаких поблажек! – вспоминает Тамара Николаевна. – Жил по принципу: пусть лучше я поплачу, главное, чтобы не плакали от меня.

И нас этому учил.

Смотрю на нее и удивляюсь: столько энергии, драйва, что еще лет на 50 хватит! А ведь моя собеседница – библиотекарь, представитель самой мирной и тихой профессии. Образование получала в Минске, в столице и с будущим мужем познакомилась. Тот оказался земляком, березинцем, да еще с какой говорящей фамилией! Она ей очень подошла.

– Круталевич – это про меня: кручусь по жизни, как юла, – смеется Тамара Николаевна. И тут же становится серьезной: – Узнала как-то, что в районе живет бабушка, офицерская вдова. Никого у нее не осталось, всех война забрала. Поехала в гости. Понимаю, что одинокому человеку не столько помощь нужна, сколько общение. Поговорили, поплакали вместе, по хозяйству ей что-то помогла… Потом узнала, что еще одна старушка хочет родных навестить. Те далеко живут, возможности приехать нет. Постаралась, нашла транспорт…

В 2019 году Тамара Круталевич была признана лучшим волонтером Березинского района. В Минской области около 500 человек серебряного возраста (55+) участвуют в волонтерском движении. А всего в Беларуси порядка 3000 таких возрастных добровольцев-общественников.

Доброта заразительна

– Один в поле не воин, и надо приобщать к волонтерству как можно больше людей.

У нас есть целая бригада, зовем ее «Хорошие девчата»: навещаем одиноких пенсионеров, помогаем им по дому. Как-то засобирались в гости к бабушке, и я между делом предложила ученикам сельской школы поехать с нами. Ребята согласились. Потом говорили, что им приятно чувствовать себя волонтером, они рады были предложить кому-нибудь свою помощь – особенно тем, кто в этом нуждается. Недавно узнала, что школьники продолжают навещать эту бабушку. Доброта заразительна!

– Неужели семья не противится такому вашему хобби? – спрашиваю с недоверием. – Сколько времени вы посвящаете абсолютно чужим людям… На пенсии отдыхать надо, кроссворды разгадывать!

– Кроссворды, дачные рекорды и посиделки на лавочках не для меня. А муж, наоборот, поддерживает! Да и пенсионерка я только по документам: продолжаю работать, заведую отделом маркетинга Березинской районной библиотеки.

И возраст у меня пока не тот, чтоб уже время отсчитывать. На следующей неделе надо навестить маленьких пациентов терапевтического отделения районной больницы. Обещаю: будет у них получасовой сеанс смехотерапии.

Пора и будущих мам проведать. С пустыми руками к ним идти неудобно – общими силами собрали небольшие подарки к выписке. Повода никого нет, просто хочется поддержать и подбодрить. Волонтерство – это не работа по штатному расписанию, ты все делаешь по велению души. Не надо искать подходящего момента, чтобы помочь. Просто иди и помогай, пока у тебя есть такая возможность.

Галина НАРКЕВИЧ