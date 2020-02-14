Марина Лобач: «Гимнастика — это спектакль, в котором ты играешь главную роль»

Почти 32 года назад в Сеуле проходили Олимпийские игры. Впервые там выступали наши «художницы», среди них была 18­-летняя Марина Лобач из крохотных Смолевичей. Блестяще исполнив свою программу под «Лебединое озеро», она взошла на пьедестал, обойдя сильнейших конкуренток из Болгарии и Украины. И сегодня имя этой гимнастки стоит особняком. Хотя бы потому, что она стала первой советской олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Сейчас Марина Викентьевна работает тренером в РЦОП по художественной гимнастике в Минске, где и назначила нам встречу.

Досье «МП»

Марина Лобач родилась 26 июня 1970 года в Смолевичах. Там же начала заниматься спортом в 7 лет, в 10 переехала в Минск, поступив в училище олимпийского резерва. В 12 лет попала в национальную сборную СССР, а в 17 стала первой на чемпионате мира (упражнения с обручем). Годом позже выиграла Олимпийские игры в многоборье (скакалка, обруч, булавы, лента). Сегодня Марина Лобач — тренер РЦОП по художественной гимнастике, судья международной категории, член технического комитета Европейского гимнастического союза.

«Деревянными булавами разбила не одно зеркало»

— Часто вспоминаете олимпийский Сеул?

— Такое трудно забыть. Вспоминаются эпизоды накануне Олимпиады. За несколько дней до отъезда в Корею проходила контрольная тренировка в Москве, на которой подвернула ногу. У меня была сильная истерика, но с болью и волнением справилась. Дальше — больше. В самолете дико разболелся зуб. Меня повели к корейским докторам, сделали кое-какую анестезию, положили мышьяк под зуб, и так я вышла на гимнастический ковер. Что интересно, волонтер, который водил меня на те стоматологические процедуры, несколько лет назад приезжал в Минск, мы с ним виделись. Здорово, что люди не дают мне забыть о тех славных временах!..

— Первое в истории СССР золото в художественной гимнастике… Голову такой успех не вскружил?

— Слышала много историй, когда люди становились чемпионами, а потом в жизни у них не все гладко складывалось. Я стремилась быть другой — скромной и простой. Первые полосы газет и роскошная чемпионская жизнь — это не про меня.

— Какое у вас было детство?

— Я росла активной девочкой, мне было интересно все. Играла в футбол, бадминтон, прятки, в «выбивалы», «казаков-разбойников», любила с мальчишками по стройкам полазить. Когда в Смолевичах появилась художественная гимнастика, для многих это было в диковинку. Пришла тренер в первый класс и пригласила на занятия. Большинство одноклассниц немного походили в спортивную школу, как на экскурсию, и бросили. А мне нравилось осваивать новые элементы, заниматься у зеркала под музыку.

— Правда, что многие гимнастические предметы вам сделал отец?

— Да, он работал столяром-станочником и однажды выточил мне деревянные булавы. Тяжелые… Разбила ими не одно зеркало.

— Вы рано ушли из большого спорта — в 19 лет. Почему?

— Было много нюансов. После Олимпиады на чемпионате Советского Союза стала третьей и подумала: «Начинать все сначала? Нет уж, увольте». И завершила карьеру.

— В одном из интервью читал, что вы хотели стать актрисой…

— Мне безумно нравился театр! Председателем Федерации художественной гимнастики Советского Союза была знаменитая Элина Быстрицкая, и мы с девчатами из сборной частенько выбирались на постановки с ее участием. Сам по себе наш вид спорта — это такой же спектакль, в котором ты играешь главную роль за 1 минуту 30 секунд.

— Сейчас ходите в театр?

— Да, мне интересны разные театры, разные постановки. Во времена перестройки любила Ленком, где играли Леонов, Збруев, Абдулов.

«Просто жить!»

— После завершения карьеры вы работали тренером по гимнастике в Южной Корее, Италии…

— …но вернулась в Беларусь. Мне всегда нравилась наша страна. Дома какая-то особая аура и непередаваемый колорит. И дети у нас другие, нежели за рубежом. Советская методика всегда считалась безупречной, и многие страны хотели ей научиться.

— Марина Викентьевна, ваши дочки — Ирина и Надежда — тоже занимались художественной гимнастикой, но потом бросили. Не пытались их переубедить?

— Хочется быть для своих дочерей мамой, а не тренером. Это их собственный выбор, и я его уважаю. Надя, кстати, из спорта не ушла, профессионально занимается настольным теннисом. Выступает за сборную. На II Европейских играх я болела сразу на двух площадках: гимнастической и теннисной.

— На родине в Смолевичах давно были?

— Ох, это не самая приятная тема… Приезжаю туда по грустным поводам: сходить на кладбище к родителям — они не так давно ушли в мир иной. Еще в Смолевичах живет сестра, навещаю ее изредка.

— В июне вы отметите юбилей. Что хотели бы загадать или сделать по этому поводу?

— Для меня это обычная дата в календаре. Если человек думает о возрасте, он начинает стареть. Я ничего не загадываю, в моих планах — просто жить!

— Лучшее, что случалось с вами в жизни?

— Благодарна судьбе за знакомство с интересными людьми. У многих из них беру ценные советы. Однажды, к примеру, ехала в одном купе с актером Александром Абдуловым, а в самолете летела с Долиной, Пугачевой. Интересно было понаблюдать со стороны за людьми, которых знает вся страна.

— Как проводите свободное время?

— Люблю посидеть у телевизора. До оскаровских фильмов еще не добралась, но вскоре планирую. Кухня? Люблю приготовить драники. Вся моя семья ими объедается. Занимаюсь огородничеством, это хорошо успокаивает. Летом на даче выращиваю огурцы и помидоры. Они получаются отменные!

«Бороться за медали стало гораздо тяжелее»

— На каком уровне сегодня белорусская художественная гимнастика?

— Гимнастика в мире серьезно подняла планку. Российские, израильские, итальянские спортсменки были и остаются нашими главными конкурентками. Бороться за самые высокие места на пьедестале стало гораздо тяжелее. Но я рада, что в Беларуси с каждым годом появляется много перспективных гимнасток, добросовестно и старательно делающих свое дело. И все условия для этого есть.

— Кто наши первые номера в сборной?

— Екатерина Галкина, Анастасия Салос, Алина Горносько, Юлия Евчик — эти четыре гимнастки продолжают бороться за путевку на Олимпийские игры в Токио. У белорусской сборной уже есть две неименные лицензии, и каждая из девушек в ближайшее время должна будет доказать свою конкурентоспособность. Думаю, ближе к лету состав на Олимпиаду станет известен окончательно.

Станислав ЛОБАТЫЙ, Фото Светланы КУРЕЙЧИК