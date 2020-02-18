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Минская область как инвестиционная площадка очень интересна немецким предприятиям — Манфред Хутерер

18.02.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Перспективы взаимодействия деловых кругов центрального региона и Германии обсудили во время встречи председателя Минского облисполкома Александра Турчина с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером.

Александр Турчин отметил значимость Германии как партнера для нашей страны и, в частности, для Минской области, а также отметил, что есть заинтересованность в установлении партнерских отношений с одной из федеральных земель этой страны.

— Среди всех стран мира и без учета поставок ОАО «БКК» Германия занимает четвертое место по товарообороту с Минской областью и третье, после Литвы и Польши, по экспорту товаров в страны ЕС. Полагаем, что побратимские отношения позволят на практике обозначить белорусский регион на экономической карте Европы. Это даст возможность расширить сотрудничество не только в торгово-экономической, но и в социальной сфере, позволит нарастить взаимодействие в части обменов по линии малого и среднего бизнеса, — сказал председатель Миноблисполкома.

Манфред Хутерер подчеркнул, что многие немецкие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими коллегами.

— Минская область как инвестиционная площадка очень интересна немецким предприятиям. Положительную роль играет и то, что рабочая этика и ментальность белорусов похожи на немецкую. Также важно, что наши интересы совпадают.

Александр Турчин обозначил заинтересованность области в установлении сотрудничества с Федеральным союзом малого и среднего бизнеса Германии. По его мнению, это позволит улучшить инвестиционный климат в Минской области, придаст импульс развитию и расширению контактов между предприятиями и организациями. Центральный регион также заинтересован в реализации совместных прикладных проектов, в том числе научно-технического и социального характера, обмене информацией о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности.

— У торгово-экономических отношений Минской области и Германии большой потенциал. Есть смысл в развитии специальных зон — СЭЗ «Минск», Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Можно перенять аграрный опыт. Например, в Мядельском районе мы планируем производить органическую продукцию. Ее можно будет экспортировать в Германию. Также упор можно сделать на фармацевтику, сферы образования и культуры, — отметил Александр Турчин.

Руководитель центрального региона также предложил организовать встречу посла с компаниями, расположенными на территории области, с немецким капиталом.

— Я со своей стороны готов оказывать всяческое содействие для налаживания и укрепления контактов между предприятиями двух стран. Нам необходимо сохранить и углубить динамику развития белорусско-немецких отношений, — сказал Манфред Хутерер.

В дополнение

В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Германии, составил 16,1 млн долларов США. Основными товарными позициями экспорта в Германию 2019 году стали лесоматериалы, мебель и изделия из металлов. Импортировали в Минскую область машины и механизмы для уборки сельскохозяйственных культур, оборудование для обработки резины или пластмасс, трансмиссионные валы, оборудование для мойки посуды.

Лариса КОРШУН, фото Павла Орловского

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Об авторе: redactor2

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