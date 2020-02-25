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Минская область отправила в Чунцин медицинские маски

25.02.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

Минская область и Белорусский центр туристической и культурной продукции отправили гуманитарную помощь в город Чунцин, сообщает пресс-служба обл­исполкома.
Одноразовые медицинские маски уже доставлены и переданы руководству города.
– Этот многомиллионный населенный пункт Китая является побратимом Минской области, – говорит начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома Анна Дашкова. – Настоящие друзья познаются не только в радости, но и в беде. От Чунцина поступило официальное обращение об оказании помощи. Конечно, мы не могли оставить без поддержки жителей этого региона.
Напомним, в конце января Беларусь отправила в Китай самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Компании из Минской области также приняли участие в формировании груза.

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Об авторе: redactor2

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