Минская область отправила в Чунцин медицинские маски

Минская область и Белорусский центр туристической и культурной продукции отправили гуманитарную помощь в город Чунцин, сообщает пресс-служба обл­исполкома.

Одноразовые медицинские маски уже доставлены и переданы руководству города.

– Этот многомиллионный населенный пункт Китая является побратимом Минской области, – говорит начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома Анна Дашкова. – Настоящие друзья познаются не только в радости, но и в беде. От Чунцина поступило официальное обращение об оказании помощи. Конечно, мы не могли оставить без поддержки жителей этого региона.

Напомним, в конце января Беларусь отправила в Китай самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Компании из Минской области также приняли участие в формировании груза.