Мощные штормы обрушились на США, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли в результате штормов, которые обрушились 6 февраля на юго-восток США. Об этом сообщает Associated Press.

Мощный зимний шторм принес сильные ветры, ливни и оползни в десятки юго-восточных штатов США. Десятки миллионов жителей этой части США получили предупреждения о возможном наводнении.

Фронт шторма разрушил мобильные дома в Миссисипи и Алабаме, вызвал оползни в Теннесси и Кентукки. Из-за проливных дождей и сильных наводнений губернатор Виргинии Ральф Нортхем вечером 6 февраля объявил в нескольких районах штата чрезвычайное положение.

От наводнений серьезно пострадали юго-восточные районы штата Кентукки. Чрезвычайную ситуацию объявили в округах Харлан, Белл, Нокс, Летчер, Флойд. Десятки дорог здесь затоплены и завалены деревьями.

Американская компания AccuWeather, предоставляющая услуги по прогнозированию погоды по всему миру, сообщает, что из-за сильного ветра около 148 тыс. пользователей в штате Флорида остались без электричества.

Работа международного аэропорта Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине была приостановлена на три часа, пока воздушную гавань осматривали на предмет повреждений после урагана. Непогода вызвала массовые задержки в самом загруженном аэропорту мира Хартсфилд-Джексон Атланта днем 6 февраля, сообщает CNN.

В результате разгула стихии погибли четыре человека, десятки пострадали, несколько числятся пропавшими без вести. Количество погибших и раненых может возрасти, поскольку ликвидация последствий непогоды продолжается.

Синоптики прогнозируют, что до конца текущей недели в населенных пунктах от Техаса до Новой Англии будут наблюдаться сильные снегопады, а на территории от Среднего Запада до Средней Атлантики пройдут сильные ливни.

Фото Associated Press

БЕЛТА



