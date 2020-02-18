«МП» в числе первых поздравила с высокой наградой Елену Лембович из Молодечно, удостоенную недавно ордена Матери

В гости корреспондент напросилась в выходной день. И попала прямо с корабля на бал. Елена вместе с детьми накрывала стол: у Глеба день рождения. Влад, Игнат, Кирилл и Маргарита ей старательно помогали. Не хватало только полуторогодовалого Егорки, который в это время сладко спал в соседней комнате.

– Шестеро их у нас, – улыбается Елена, стараясь обнять всех детей сразу.

Оставив мужа «командовать парадом», она приглашает в небольшую светлую комнатку, где на диване уже разложены и дожидаются просмотра семейные фотографии и грамоты детей.

Свадьба в Валентинов день

История их семейной жизни началась 11 лет назад.

– С Юрой мы познакомились благодаря общей подруге. Не успели заметить, как буквально приросли друг к другу, –

начала рассказ Елена. – Встречаться стали в конце лета, а 14 февраля, в День святого Валентина, уже были в загсе деревни Лебедево. На то время в зале бракосочетаний шел ремонт, и марш Мендельсона прозвучал для нас прямо в кабинете председателя сельсовета: ни в какой другой день, кроме этого, мы жениться не хотели.

Семейное гнездо Елена и Юрий Лембовичи стали вить в деревне Мороськи Молодечненского района, где родители жениха отвели молодым половину своего дома. Жили в сельской местности, работали – в райцентре. Лена с утра до вечера трудилась в одной из строительных организаций штукатуром, Юра – каменщиком.

Одновременно ремонтировали, приводили в порядок родительский дом. Оно бы жить да радоваться. Но молодая жена больше грустила, чем смеялась. Все чаще наведывалась к врачу-гинекологу.

– Мне было 27 лет, – говорит Елена. – Казалось, уходят и годы, и жизнь, а ребенка все нет и нет…

– Вы полностью здоровы, купите в аптеке витамины и идите домой, – успокаивала доктор. Но молодая женщина считала, что медики ее просто так утешают.

Пять сыночков и лапочка-дочка

Первым появился на свет Влад. За ним, через десять месяцев, Глеб. Но маме с папой очень хотелось девочку. И они решили сходить в родильный дом еще раз. Мальчики ждали сестричку – мама привезла Игната, а через два года родился Кирилл.

– Страшно не было? Это же нужно всех вырастить, выучить, отправить в люди… – спрашиваю у многодетных родителей.

– Страшно – это когда у тебя один ребенок, – немножко подумав, отвечают они. – А когда их четверо, то ты точно знаешь, что будет место и для пятого, шестого.

Спустя некоторое время после рождения Кирюши Елена снова оказалась в родильном доме.

– Девочка! – поднесла маме ребенка медсестра.

– Не может быть, не моя! – расплакалась прямо на родильном столе Елена.

И стала говорить про какой-то ксерокс, который сломался. Потом объяснила изумленной медсестре, что это коллеги мужа шутили: мол, сколько лет подряд одни только мальчики, и все похожи на папу.

А вот Маргарита – ей теперь четыре годика – вся в маму. Боевая, шустрая, не дает покоя ни одному из своих пятерых братьев. Уступает разве что маленькому Егорке, хотя на правах старшей сестры готова строго «повоспитывать» и его.

– Дети одних родителей, а все разные, – отмечает Елена. – Влад спокойный, уравновешенный, играет на флейте.

Глеб – наоборот: быстрый, активный, занимается борьбой. Игнат пока что в первом классе, поэтому основной упор делаем на букварь. Ну а когда чуток подрастет и поймет, чего хочет, отведем в какой-нибудь кружок или секцию тоже.

Маргарите нравится танцевать. А еще она всегда старалась стащить у братьев фломастеры или карандаши и рисовать там, где только возможно: на дверях, обоях, полу. Если начинаешь строго спрашивать за художества, она тут же делает такое невинное лицо, что мама с папой немедленно идут на попятную, отменяя и лекцию по правилам поведения, и «березовую кашу».

Мама-дальнобойщик?

– У моей бабушки по маминой линии (звали ее Любовь Павловна) было восемь детей, – рассказывает собеседница. – У тети – пятеро. Жили они дружно, весело, никогда ни у кого ничего не просили. Но не раз слышали в спину: наплодили нищеты, ходят в обносках! Очень хочется сломать этот дурацкий стереотип: если многодетный – значит бедный. Как этого добиться, пока не знаю. Но одна мечта уже есть. Вот думаю повысить категорию водительских прав и стать водителем-дальнобойщиком. Согласна, детям матери будет не хватать, но во имя хорошего дела можно и потерпеть.

А пока что каждое утро она начинает с того, что заводит машину и, усадив своих пятерых детей, везет из Моросек в Лебедево – в школу и детский сад.

– А как же школьный автобус? – интересуюсь.

– В нашу деревню он не заходит, поэтому практически целый день из-за руля не выхожу. В два часа дня привожу домой школьников, в четыре – еду за младшими детьми в сад. Каждый месяц на топливо уходит около 100 рублей. В такой семье, как наша, они не лишние! Поэтому накануне нового учебного года буду стучаться во все возможные двери, просить, чтобы Мороськи тоже включили в маршрут. Ведь это же не дело, правда?

– Мама, мы лучше с тобой, – слышу за спиной детский голос.

– Ну вот, знакомьтесь: наши дети, – говорит Елена и начинает представлять ребят.

– Как вы здесь живете, весело? – спрашиваю у самого старшего, Влада.

– Хорошо, – отвечает тот. – Вместе ездим за грибами, ягодами, на рыбалку. Удочек у нас много, на всех хватает. И ночевать есть где: родители купили большую-большую палатку.

– Карасей много натаскали?

– Много, папа у нас мастер, – признаются они.

А я тем временем пробую выяснить у Юрия, на каких водоемах района самые «клевые» места.

– Ой, куда только не ездим! – охотно включается в разговор глава семьи. – Рыбачили на территории Мядельского, Воложинского, Вилейского районов и никогда не приезжали без улова.

– Дети рыбу любят?

– Больше налегают на борщ, гороховый суп, куриные отбивные, – смеется хозяйка. – Нравится им компот, всякие печенюшки. Правда, сама я практически не пеку. Нет ни времени, ни сноровки. А вот по блинам, оладьям, которые с вареньем, сметаной (разлетаются вмиг!), – мастер.

Ни Елена, ни Юрий, не пытаются преподнести себя идеальными родителями. Не стараются приукрасить, откровенно говорят, что приходится нелегко. В том числе в материальном плане. Поэтому, имея строительные специальности, стараются подзаработать в выходные. Не отказывает Лена и в помощи односельчанам: кому картошку поможет копать, кому – садить.

– В свое время я училась в гимназии №10 Молодечно, – рассказывает многодетная мама. – После неудачной сдачи экзамена по истории расстроилась, разревелась. «Лена, поверь, через несколько лет оценка по истории покажется тебе такой мелочью по сравнению с теми тяготами жизни, что ждут впереди», – сказала мне ныне уже покойная Лидия Ивановна Крючкова. Тогда я особо не вникала в ее слова, но все, как видите, запомнила. И теперь точно знаю: чтобы чего-то достичь, нужно потрудиться.

Вместе с тем Лембовичи ни разу не пожалели, что стали родителями шестерых ребятишек.

– Чем больше нас будет, тем легче и интереснее, – утверждают они. – Жить для себя скучно. И совсем другое дело, когда у тебя есть дети!