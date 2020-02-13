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Мужчина пострадал на пожаре в Несвижском районе

13.02.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Мужчина пострадал на пожаре в Несвижском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сообщение о загорании жилого дома в деревне Малиновка поступило спасателям 12 февраля в 22.33. При самостоятельном выходе из дома получил термические ожоги хозяин дома. Мужчина доставлен в больницу.

Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. В результате уничтожена кровля, чердачное перекрытие на площади 2,5 кв.м, повреждены стены и имущество жилого дома. Причина возгорания устанавливается.

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Об авторе: redactor2

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