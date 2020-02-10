На Минщине стартует акция «Безопасный переход»

В целях повышения эффективности принимаемых органами внутренних дел мер по обеспечению безопасности менее защищенной и наиболее уязвимой категории участников дорожного движения, как пешеходы, с 10 по 14 февраля т.г. ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасный переход».

В Минской области с начала года произошло 67 ДТП, в которых 15 человек погибли, 58 – получили травмы различной степени тяжести. 6 ДТП совершили водители в состоянии опьянения.

Анализ оперативной обстановки в сфере обеспечения дорожной безопасности на территории Минской области с начала 2020 года указывает на ряд проблемных вопросов, в частности – состояния пешеходного травматизма.

По-прежнему, основными причинами совершения таких происшествий являются как нарушения ПДД пешеходами, так и не выполнение требований Правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам.

За текущий год уже произошло 39 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли, 29 – получили травмы. Причем из 39 ДТП – 21 происшествие произошло на пешеходных переходах, где 2 человека погибли и 19 – получили травмы.

В ходе профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников по ежедневной отработке мест концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску наездов пешеходов.

Также стражи дорог Минщины проведут встречи в трудовых коллективах, организациях, учреждениях образования, уделив особое внимание разъяснению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий с последующими рекомендациями по безопасному поведению на улицах и дорогах.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к удвоенному вниманию за рулем, особенно в условиях ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях.

Пешеходный переход является опасным местом. Опасность может усугубляться ограниченным обзором, скоплением пешеходов, среди которых один окажется нетерпеливым.

При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны также снизить скорость движения.

В густонаселенных городах проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Несмотря на то, что при этом очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, здесь усматривается и личная беспечность самих пешеходов.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Уважаемые водители и пешеходы относитесь друг к другу с пониманием и уважением! На дороге все равны и у каждого есть преимущество, но только тогда, когда оно не противоречит Правилам дорожного движения!

УГАИ УВД Минского облисполкома