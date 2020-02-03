Нашествие саранчи в Восточной Африке: в Сомали ввели режим ЧС

Несколько стран Восточной Африки столкнулись с сильнейшим за последние десятилетия нашествием саранчи. Правительство Сомали в связи с этим объявило в стране чрезвычайную ситуацию, сообщает Associated Press.

«Саранча представляет угрозу для сельского хозяйства и будущего урожая. Мы должны приложить все усилия для обеспечения продовольственной безопасности, чтобы избежать кризиса», — говорится в заявлении правительства Сомали. Как заявили в Министерстве сельского хозяйства Сомали, рои саранчи уничтожают огромное количество сельскохозяйственных культур. Введение режима ЧС позволит властям использовать дополнительные фонды и ресурсы для борьбы с насекомыми.

Пустынной саранчой в Сомали поражены в первую очередь южные и западные районы. Согласно подсчетам специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, саранча уже уничтожила урожай на 70 тыс. га сельхозземель в Сомали и восточных районах Эфиопии.

Эфиопия и Сомали не испытывали таких массовых нашествий пустынной саранчи в течение 25 лет, в то время как Кения не сталкивалась с угрозой такого масштаба в течение 70 лет, уточняет Служба новостей ООН. В Кении над пострадавшими районами, которые атакованы миллиардами особей саранчи, летают распыляющие пестициды самолеты. Эксперты считают этот способ борьбы с насекомыми единственным эффективным.

Власти пострадавших стран опасаются распространения полчищ саранчи на соседние государства — Уганду и Южный Судан. Для борьбы с саранчой на африканском континенте Организация Объединенных Наций выделила $15 млн. Представители ООН заявили, что для усиления борьбы с саранчой Восточной Африке необходимо немедленно выделить дополнительные $76 млн. По мнению специалистов, если саранчу не остановить сейчас, к июню ее численность может возрасти в 500 раз.

Фото Associated Press

БЕЛТА