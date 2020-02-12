Неделя добрых дел в Дзержинском районе

В рамках областной акции «29 добрых дел» члены детского районного парламента, волонтеры и активисты Дзержинского района дали старт неделе «Дети – детям».

Самые активные участники акции отправились в дошкольные учреждения образования района. Встречи с маленькими воспитанниками проходят в форме игровой программы «Не скучай, малыш». Ребята с большим удовольствием участвуют во всех конкурсах и вместе с гостями принимают активное участие в викторинах. Встречи получились теплыми, дружескими, а главное – интересными, веселыми и добрыми.

Члены детского районного парламента и учащиеся средней школы № 1 г. Фаниполя навестили ребят, которые проходят лечение в детском отделении Дзержинской районной центральной больнице. Чтобы выздоровление прошло быстрее, им приготовили сюрпризы: хорошие новости, веселые рассказы о школьных буднях, книги, игрушки, предметы художественного творчества, но самое главное – свою заботу!

Делать добрые дела – это просто! Присоединяйтесь!

Минский областной институт развития образования