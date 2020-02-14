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«Нива» влетела под фуру в Минском районе

14.02.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

В Минском районе ВАЗ-2121 «Нива» попал под грузовик, трое человек пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 13 февраля около 20.00 на 22-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи. «30-летний водитель грузовика MAN выезжал с обочины на первую полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении по этой же полосе. Удар легкового автомобиля пришелся в заднюю ось грузовика», — проинформировали в милиции.

В результате аварии пострадал 66-летний водитель ВАЗ и двое пассажиров, 43 и 55 лет. «Все трое госпитализированы. Водитель грузовика MAN не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС и скорой. Госавтоинспекцией был организован объезд места аварии», — добавили в УВД.

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Об авторе: redactor2

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