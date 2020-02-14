Нотариусы Минского областного нотариального округа отвечают на вопросы наших читателей

Мой отец очень болен и нуждается в постоянном уходе. Он хочет составить завещание в мою пользу, хотя у меня есть еще брат. Отец не передвигается, плохо видит и не сможет сам подписать документы. Как быть в такой ситуации?

И как подстраховать завещание, если вдруг брат решит потом оспаривать его в суде?

Галина М., г. Борисов

Если гражданин из-за болезни или по другим причинам не может явиться в нотариальную контору, нотариуса для удостоверения завещания можно пригласить в больницу или на дом. При удостоверении такого завещания нотариус записывает текст со слов завещателя в присутствии свидетеля. Если завещатель не может подписать завещание собственноручно из-за болезни, тогда по его просьбе, в присутствии нотариуса, подпись может поставить другое лицо, которое также присутствует в момент составления завещания.

Завещание может быть удостоверено только от дееспособного лица, то есть по возрасту или по состоянию здоровья способного понимать значение своих действий и в силу этого самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Нотариус обязательно побеседует с завещателем без посторонних лиц – для выяснения действительной его воли, для исключения возможного оказания на него давления, разъяснит права и обязанности, правовые последствия совершаемого нотариального действия.

В нотариальной практике нередко встречаются случаи обращения в суд родственников или наследников, которые не согласны с волей завещателя, за признанием завещания недействительным после смерти собственника, распорядившегося имуществом.

Одним из способов защиты от возможного оспаривания завещания в будущем другими наследниками может быть проведение добровольной психиатрической либо психолого-психиатрической экспертизы на платной основе, осуществляемой Государственной службой медицинских судебных экспертиз непосредственно до удостоверения завещания. Такая экспертиза послужит весомым доказательством дееспособности лица на момент совершения завещания в случае, если его действительность будет оспариваться в суде.

Нотариус Дарья ХАРИТОН

Скажите, пожалуйста, можно ли продавать автомобиль по доверенности?

Ольга С., Минский район

Прежде всего следует разъяснить, чтó такое доверенность, это предостережет как продавцов, так и покупателей автомобилей от возможных неприятных последствий «продажи по доверенности».

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому. Схема покупки автомобиля чаще всего такова. Долго и серьезно человек выбирает модель автомобиля, тщательно обдумывая все нюансы. Затем, когда покупатель и продавец находят друг друга, они выбирают самый простой и не требующий больших затрат времени способ: оформляют генеральную доверенность. Она действует в течение трех лет и дает право продать, снять с учета и поставить на учет автомобиль. Продавец передает доверенность покупателю вместе с ключами и документами на машину, они пожимают друг другу руки и считают, что на этом все закончено. Но при такой сделке покупатель не становится собственником авто. Собственником продолжает оставаться гражданин, указанный в техническом паспорте или свидетельстве о государственной регистрации транспортного средства.

Поэтому следует помнить, что доверенность – это не продажа транспортного средства, а лишь передача собственником автомобиля другому лицу прав, указанных в доверенности.

Нотариус Анастасия ГРИШАНОВИЧ