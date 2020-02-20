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Обещают бонусы, а на самом деле списывают деньги с баланса телефона

20.02.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

Участились случаи мошенничества в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Mail.ru и другие.

Мошенники просят у пользователей (как правило, несовершеннолетних) абонентский номер телефона, либо берут его на персональной странице пользователя в социальной сети, и под различными предлогами отправляют СМС-сообщения, на которые надо дать ответ. При этом убеждают, что это нужно для того, чтобы бесплатно переслать внутрисетевую валюту, необходимую чтобы отправлять подарки, получать игровые бонусы, стикеры и т.д.

После этого мошенники, отправляют на абонентские номера короткие смс-сообщения. Пользователи отвечают на эти СМС-сообщения, но никаких голосов, ни внутрисетевой валюты им не приходит. Причём мошенники, чтобы успокоить и ввести в заблуждение своих жертв, часто говорят, что деньги списываются под залог и когда пользователи ответят на все сообщения, то им вернутся и голоса, и деньги. Однако это не так. За ответы на эти СМС-опросы у пользователей просто списываются денежные средства и этим им причиняется имущественный вред.

Слуцкий РОВД

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Об авторе: redactor2

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