Областной «Дзень роднай мовы» проведут в Смолевичах 21 февраля

Областной «Дзень роднай мовы» проведут 21 февраля в Смолевичском городском молодежном центре, сообщили БЕЛТА в областном комитете ОО «БРСМ».

Праздник начнется с написания диктанта — традиционного мероприятия открытия Дня родного языка в Беларуси и мире.

Далее в программе — интеллектуальная игра «Мая радзіма — Беларусь» в формате паб-квиза. Вопросы будут связаны с родным языком, традициями и культурой белорусов. По итогам игры три команды-победительницы получат символические подарки, посвященные Году малой родины: книги классиков белорусской литературы (уроженцев Минской области). Также подведут итоги конкурса на лучшее исполнение песен и чтение стихотворений на белорусском, конкурса «Мая беларуская кніга».

Завершится мероприятие кинолекторием «Фільмы на беларускай мове як сучасны трэнд».

Ожидается, что в Смолевичах соберутся около 60 активистов БРСМ столичного региона. Мероприятие проводится с целью популяризации белорусского языка и культуры и приурочено к Международному Дню родного языка, провозглашенного ЮНЕСКО.

Организаторами выступили главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Смолевичский райисполком, Минский областной комитет ОО «БРСМ».