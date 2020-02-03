Областной этап «Мисс Беларусь—2020» состоится 9 февраля в Борисове

Кастинг «Мисс Беларусь—2020» состоится 9 февраля во Дворце культуры имени М. Горького в Борисове. Это будет областной этап Национального конкурса красоты. О том, кто может принять в нем участие и что для этого необходимо, рассказали в пресс-службе Миноблисполкома.

В кастинге могут принять участие девушки от 18 до 24 лет. Они должны иметь гражданство Беларуси и постоянно проживать на территории страны (независимо от места учебы и работы). Также в список критериев отбора входят: рост не ниже 174 см, отсутствие на теле татуировок и пирсинга, претендентки на корону не должны иметь детей и состоять когда-либо в браке.

Областной этап конкурса будут проводить в форме кастинга. Он включает:

предварительное собеседование, измерения параметров тела участниц, проверку соответствия требованиям;

самопрезентацию участниц, включающую в себя выход в купальнике, фото-, видеосъемку конкурсанток, демонстрацию творческих способностей.

Лучшие из девушек поборются за главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь—2020», который пройдет в мае.

Подробная информация размещена на сайте телеканала ОНТ (www.ont.by).

Начало кастинга в 11:00.

Фото БЕЛТА

«Мисс Беларусь—2020»