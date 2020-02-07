Очевидцы спасли мужчину из горящего дома в Узденском районе

На пожаре в Узденском районе очевидцы спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Спасатели 6 февраля в 19.04 получили сообщение о пожаре жилого дома в д.Жмаки. Когда подразделения МЧС прибыли на место, деревянный одноэтажный дом горел открытым пламенем.

«Как позже стало известно, женщина из дома напротив увидела дым из-под крыши соседского дома и сообщила мужу. Затем она позвонила спасателям. Тем временем ее супруг отправился к дому соседа. Пожар увидел и шедший мимо мужчина. Вдвоем они подошли к дому, но дверь была заперта, — рассказали в управлении. — Они разбили окно и проникли внутрь. В кухне на полу обнаружили хозяина. Самостоятельно он передвигаться не мог. Мужчины через окно вытащили его на свежий воздух». Спасенный с ожогами госпитализирован.

Огнем уничтожена крыша, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото Минского областного управления МЧС