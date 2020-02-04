Он один такой – Несвижский

Трудно стать первым, еще труднее сохранять лидерство. Но Несвижскому району это удается, он прочно удерживает позиции одного из ведущих аграрных центров страны. Это отметил в своей поздравительной речи председатель облисполкома Александр Турчин во время торжественного мероприятия, посвященного юбилейной дате – 80-летию образования района.

Еще задолго до начала торжеств в Несвижском районном центре культуры было многолюдно. Праздничное настроение чувствовалось уже с порога – играл ансамбль скрипачей детской школы искусств. В фойе гости знакомились с выставкой промышленных и сельскохозяйственных предприятий района. Желающие могли продегустировать мясные, колбасные, молочные изделия агрокомбината «Снов», кулинарную и кондитерскую продукцию местных производителей, оценить их отменный вкус.

Прологом праздника стали уникальное лазерное шоу «Славные вехи большого пути» и 20-минутный фильм, главные герои которого – труженики полей и ферм, а также легендарные руководители агрокомбината «Снов» Герой Социалистического Труда Яков Алексанкин и Герой Беларуси Михаил Карчмит.

Затем с приветственным словом к участникам и гостям праздника обратился председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский.

– В минувшем году аграрии района победили на областных «Дажынках», вырастив весомый хлебный каравай. При урожайности 54,8 ц/га намолочена 121 тысяча тонн зерна, и в животноводстве достигли высоких результатов – 7 тысяч 800 кг молока на корову.

Продукция таких предприятий, как агрокомбинат «Снов», завод детского питания, «Фармлэнд», известна и востребована далеко за пределами Беларуси. Активно развивается малый и средний бизнес, обеспечивая почти пятую часть поступлений в консолидированный бюджет района.

Развивается в Несвижском районе и социальная сфера. В приоритете – строительство жилья для многодетных. В этом году 94 семьи станут счастливыми обладателями квадратных метров в многоквартирных домах.

Аплодисментами встретили гости председателя облисполкома Александра Турчина.

– На протяжении 80 лет Несвиж преображался. Создавались производства, строилось жилье, закладывались основы экономического роста и благополучия людей. Но особое развитие район получил с обретением нашей страной независимости. Да, в первые годы было нелегко. Вы помните, в каких условиях мы оказались, какие непростые задачи приходилось решать. Вы достойно прошли этот период.

Александр Генрихович отметил: трудно стать первым, но еще труднее сохранять лидерство. Именно этого и пожелал губернатор руководству и трудовым коллективам района. Он обратил внимание присутствовавших на то, что перед областью, и Несвижским районом в том числе, стоят масштабные и нелегкие задачи. Предстоит активнее внедрять современные технологии и производить востребованную продукцию, наращивать экспорт и привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать новые рабочие места. Словом, делать все для улучшения благосостояния наших граждан, укрепления экономики страны, ее суверенитета и независимости. Глава региона отметил, что Минский облисполком всегда готов оказать помощь. И эту поддержку на местах уже ощутили. В Несвиже начато строительство детского сада, уже 15-го в районе. В планах на следующий год – современная поликлиника.

Поздравив участников торжеств с праздником, Александр Турчин поощрил руководителей и передовиков трудовых коллективов, вручив им почетные грамоты облисполкома и благодарности председателя.

Прочтут в день столетия района

В тот же день в Несвиже заложили капсулу с символическим посланием потомкам о начале строительства детского сада на 230 мест. Событие специально приурочили к юбилею.

Новые поколения прочтут послание в 2040 году, когда Несвижский район отметит 100-летие, а Беларусь – 95-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В послании завещано любить и беречь родной город, район, приумножать традиции предыдущих поколений. Капсулу поместили в специально созданную в камне нишу и закрыли плитой.

Новый детский сад первых воспитанников примет уже в сентябре. Руководство брестской строительной организации, выигравшей тендер, заверило, что уложатся в столь жесткие сроки.

В современном трехэтажном здании разместятся просторные и уютные помещения групп, тренажерный, спортивный и музыкальный залы. Также планируют построить бассейн, оборудовать сенсорную комнату, LEGO-класс, кабинет безопасности, проект которого уже разработан совместно с Несвижским РОЧС.

Детский сад хорошо оснастят и с технической стороны: запланированы игровая компьютерная комната, интерактивные столы и доски. В группах, которые будут расположены на первом этаже, оборудуют полы с подогревом.

На празднике дегустировали изделия местного пищепрома

Сейчас уже идет расчистка площадки под строительство, установлено ограждение.

Несмотря на дождь, на торжественную церемонию пришло немало жителей райцентра, в том числе и многодетная семья Игоря и Светланы Евтух. В беседе с корреспондентом «МП» они поделились радостными эмоциями.

– Мы недалеко тут живем, поэтому с нетерпением будем ждать открытия детсада. В целом наш район, и особенно Несвиж, преображаются, становятся всё более привлекательными для жизни.

Минувшим летом новый облик обрела набережная Бернардинского пруда, любимое место отдыха несвижан. Слышали, что весной начнутся работы по строительству многофункциональной детской площадки. Такие перемены не могут не радовать.

Детский сад хорошо оснастят и с технической стороны: запланированы игровая компьютерная комната, интерактивные столы и доски. В группах, которые будут расположены на первом этаже, оборудуют полы с подогревом.

Сейчас уже идет расчистка площадки под строительство, установлено ограждение.

Несмотря на дождь, на торжественную церемонию пришло немало жителей райцентра, в том числе и многодетная семья Игоря и Светланы Евтух. В беседе с корреспондентом «МП» они поделились радостными эмоциями.

– Мы недалеко тут живем, поэтому с нетерпением будем ждать открытия детсада. В целом наш район, и особенно Несвиж, преображаются, становятся всё более привлекательными для жизни. Минувшим летом новый облик обрела набережная Бернардинского пруда, любимое место отдыха несвижан. Слышали, что весной начнутся работы по строительству многофункциональной детской площадки. Такие перемены не могут не радовать.

Григорий СОЛОНЕЦ