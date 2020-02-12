Орденом Матери награждены представительницы Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №46 о награждении Орденом Матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.

В числе награжденных — садовод Толочинского консервного завода Ирина Валеватая, швея ЗАО «Калинка» Елена Башура, инженер ОАО «Борисовский ДОК» Галина Гуменюк, машинист крана производственного предприятия «Универсал-Лит» Солигорска Лия Жовнерик, оператор машинного доения ОАО «Кухчицы» Клецкого района Валентина Конон, мастер филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» предприятия «Мингаз» Екатерина Миськова, стоматолог-хирург филиала №2 Заславской городской больницы Виктория Петровская.

Всего Ордена Матери удостоены 70 жительниц Витебской, Могилевской и Минской областей Беларуси.