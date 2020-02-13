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Отборочный тур Национального фестиваля белорусской песни и поэзии состоялся в Молодечно

13.02.2020 0 Комментариев , 2 Просмотров

В Молодечно состоялся областной отборочный тур Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2020».

Так, на сцене Дворца культуры 20 конкурсантов из разных городов области представляли две песни на родном языке и от белорусских авторов. При этом выступление длилось не более трех минут.

По результатам три лучших солиста из Минского областного колледжа искусств и г. Молодечно представят Минскую область в финале фестиваля «Молодечно-2020», который пройдет в июне.

В Молодечно состоялся областной отборочный тур Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2020».

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Об авторе: redactor2

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