Перебои с водой и строительство квартир — какие еще проблемы волнуют жителей Королев Стана и Лесного

Так ли сладко живется в ближайшем пристоличье, знают лишь местные, которые рассказали о своих проблемах депутату Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентине Курсевич, организовавшей прием граждан в УПК «Ясли-сад — базовая школа деревни Королев Стан».

Как известно, без воды…



Депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Курсевич

То, что в летний период в сельской местности бывают перебои с водой, объяснимо. В теплый сезон владельцы частных подворий спешат заполнить бассейны, в знойные дни спасают от засухи газоны и грядки — системы водоснабжения работают на предельных нагрузках. Но когда воды не хватает даже зимой, это повод бить тревогу. Просить помощи у Валентины Курсевич в разрешении такой проблемы пришла группа жителей деревни Королев Стан во главе с Александром Критом.

— Дома на улице Школьной строились в конце 1970-х годов, тогда же прокладывали водопроводные сети, — рассказал Александр Игоревич. — Понятно, что за столько лет они полностью выработали свой ресурс и давно требуют замены. Однако она производится лишь частично, когда уже нет возможности латать дыры в трубе, которую очередной раз прорвало. При таком подходе вопрос решается лишь временно — до следующей экстренной ситуации.

Сельчане, по их словам, неоднократно обращались в ГП «Водоканал Минского района» для уточнения сроков проведения капремонта, но там лишь посоветовали отремонтировать сети за свой счет. Так, мол, будет быстрее.

— Далеко не у всех есть возможность выделить из личного бюджета немалые суммы, ведь среди нас много пенсионеров, — резюмировал Александр Крит.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя Боровлянского сельисполкома Сергей Кондрашин отметил, что такая проблема в населенном пункте существует. Однако и население порой виновато в том, что сети не выдерживают большой нагрузки. Проведенный три года назад мониторинг показал, что примерно 40% индивидуальных жилых домов подключены к системе водоснабжения самовольно и без приборов учета. Часть владельцев домов получили административные взыскания, часть неучтенных «водных артерий» была ликвидирована. После этого число жалоб на нехватку воды резко сократилось.

— Внешние водопроводные сети должны ремонтировать за счет обслуживающей организации, так что рекомендации по восстановлению сетей за средства граждан не имеют под собой никакого законного основания, — отметил Сергей Кондрашин. — При выдаче технических условий на подключение к системе водоснабжения владельцу дома обозначают участок, который он должен проложить за собственные средства. Возможно, часть его проходит именно по территории общего пользования.

О перебоях с водой на улице Московской рассказала Мария Казырская.

— Из нашего окна хорошо видно, как часто приезжают специалисты водоканала для выполнения ремонта на артскважине, — поделилась она. — Бывают дни, когда вода отсутствует по 3-4 часа в день. Для семей с маленькими детьми это настоящее испытание. Причем в диспетчерскую дозвониться порой невозможно. Неужели нельзя выполнить ремонт оборудования скважины так, чтобы это не приходилось делать еженедельно?..

О шумных соседях

В Королев Стане жилой сектор вплотную соседствует с так называемой промзоной — промышленными и торгово-административными зданиями. Часть их используется как складские помещения, где круглосуточно производятся погрузочно-разгрузочные работы.

— Ощущаем себя жителями какой-то торговой базы, — рассказывала о проблеме Мария Казырская. — Когда ночью все мирно спят, мы не можем сомкнуть глаз из-за шума моторов большегрузов и грохота ворот грузовых рамп. А что ощущают дети, которым утром нужно собираться в садик и школу?

Валентина Курсевич в ответ посоветовала обращаться по каждому факту нарушения общественного спокойствия в ночное время в правоохранительные органы. Когда такой факт будет подтвержден и зафиксирован документально, к руководству предприятия на вполне законном основании можно будет применить административные меры взыскания.

Но не только жители улицы Московской страдают от шумных соседей. Как оказалось, на Заречной тоже не могут сомкнуть глаз ночью.

— Нам постоянно мешают спать звуки промышленных холодильников, установленных на территории ООО «Алсан», — говорил Анатолий Павловский. — Да и допустимо ли соседство такого оборудования с жилыми домами и детской площадкой, расположенной в шаговой доступности?

Сергей Кондрашин отметил, что жалоба на шумно работающее оборудование уже поступала в сельисполком. Тогда руководство предприятия, эксплуатирующее холодильники, обещало установить звукоизолирующие экраны. Работы были выполнены. Если же ожидаемого эффекта нет, граждане могут обратиться в санитарную службу с ходатайством о произведении замеров уровня шума. Если нарушения выявят, предприятие должно будет устранить проблему.

Детская площадка рядом с холодильниками

Житель все той же улицы Московской Михаил Шеверенко рассказал о том, что приезжающие на предприятия большегрузы устраивают прямо на сельской улице ночевку, разрушают колесами зеленую зону и засоряют окрестности бытовым мусором.

— Вызываем сотрудников ГАИ, они оперативно реагируют на нарушение, но на следующий день история повторяется, — поделился Михаил Михайлович. — Возможно, решить проблему можно путем установки запрещающих парковку знаков или ограничителей, которые будут препятствовать съезду на обочину дороги.

Валентина Курсевич пояснила, что проезд и парковка большегрузных автомобилей в населенном пункте запрещены законом. А Сергей Кондрашин, в свою очередь, пообещал, что совместно с дорожной службой проработают вопрос об установке оборудования, ограничивающего съезд на обочину на данном участке.

Даешь новую школу и амбулаторию!

Как бывший депутат и местная активистка, ко встрече с Валентиной Курсевич жительница и староста деревни Слободщина Ольга Метто хорошо подготовилась. Оказывается, на протяжении многих лет Ольга Петровна отстаивает право местных ребятишек на новую школу. Поддержать ее пришла землячка и молодая мама Наталья Глушень.

— Старая школа в Королев Стане сгорела в 1990 годах, — рассказала староста. — Тогда под нее приспособили здание, которое эксплуатируется и сейчас. Посещают школу более 180 детей, хотя многие вынуждены ездить в Минск, Лесковку. Под одной крышей с базовой школой ютится и садик. А населенный пункт растет, увеличивается число детей, причем это характерно и для тех деревень, откуда в Королев Стан они приходят на учебу.

В 2000-х под будущую школу даже участок был определен. Сейчас об этом напоминает лишь стадион, который оборудовали для действующего учреждения образования. Неоднократно обещали приступить к изготовлению ПСД, но менялось руководство, а обещания ими и оставались.

— Такая же ситуация и с медобслуживанием, — продолжила Ольга Метто. — Сейчас мы приписаны к Городищанской амбулатории, которая обслуживает жителей Королев Стана, Юхновки, Слободщины, Жукова Луга и ряда других населенных пунктов. И ведь давно назрел вопрос возведения медучреждения именно в Королев Стане, где нет ни ФАПа, ни даже аптеки.

Валентина Курсевич, курирующая работу медицинской отрасли, рассказала, что в рамках реализации областной инвестпрограммы в Минском районе в 2020 году планируется большая работа по реконструкции и строительству медобъектов. Королев Стан в список не вошел, но депутат обещала, что справедливо поднятые вопросы будут обсуждаться на самом высоком уровне.

Жилье не только для медиков

Жительница Лесного Ольга Кузякова приехала в Королев Стан, чтобы озвучить проблему с обеспеченностью жильем педагогов.

— Нам очень обидно, когда со всех трибун говорят о важности закрепления медицинских кадров, в том числе с помощью предоставления жилья, — поделилась она. — Но ведь и педагоги в местных школах не задерживаются. Два года отработают и уезжают. Почему для врачей строят хорошие общежития, создают кооперативы, а про нас никто не вспоминает?

Обижены педагоги и на то, что в новом микрорайоне Боровлян, на улице 40 лет Победы, будут возводить еще два новых дома для медиков.

— Учителя должны порой и сами проявлять инициативу, — сказал на это Сергей Кондрашин. — Активные медработники создают кооперативы, объединяются. И вопрос постепенно решается. Возможно, и вам стоило бы задуматься о вступлении в отраслевой ЖСПК. Акцентируйте внимание на проблеме, и она будет обязательно услышана.

И это еще не все

О необходимости замены электролиний говорили Виктор Калинин и Елена Дягилева из Королев Стана. Старые провода не выдерживают нагрузки мощных электроприборов, что негативно сказывается на дорогостоящем оборудовании.

Василий Нехайчик просил обратить внимание на работу водителей автобусов, которые норовят получить плату за проезд со школьников.

А многодетная мама Мария Исаева, семья которой ютится в небольшом жилище, обогреваемом котлом на твердом топливе, просила найти управу на коммунальщиков, грозящих снести сарай для хранения дров.

— Проблем в Королев Стане много, и все они требуют решения, — прокомментировала результаты приема Валентина Курсевич. — Тем более что деревня разрастается и сейчас здесь насчитывается более 1100 человек. Здесь нужны современные объекты инфраструктуры, хорошие дороги. Думаю, что это будет постепенно решаться, для этого, собственно, мы и работаем, изучая проблемы и мнение населения.

Елена ХАРЕВИЧ, фото автора