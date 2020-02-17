Климатическая зима, толком не начавшись, постепенно передает права весне. И совсем скоро на полях области будет по-настоящему жарко. О готовности техники, перераспределении площадей и актуальных проблемах аграрной сферы корреспонденту «МП» рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Примаченко.

– Сергей Анатольевич, начнем с техники: по ее состоянию обычно судят о готовности к посевной…

– К подготовке специализированной техники приступаем еще осенью, закупаем запчасти и заменяем старые комплектующие. Проблем непосредственно с ремонтом нет. А вот с поставками деталей вопросы возникают. Иной раз на заводах-производителях нужные запчасти отсутствуют.

Если говорить о тракторах, работу они не прекращали. Сегодня в области свыше 9 тысяч тракторов, 1200 из которых – энергонасыщенные. Более 90% техники уже может приступать к работам. Создан и обменный фонд на базе областного агросервиса, чтобы технику можно было оперативно отремонтировать и избежать простоев.

– Как ситуация по удобрениям?

Сергей Примаченко

– По органическим благодаря теплой зиме значительно подтянулись. Под зябь внесли порядка четырех миллионов тонн, а также под озимые – около полутора. Всего же план составляет где-то 12 миллионов тонн. Если сравнить с прошлым годом, хорошо прибавили и по минеральным. Постепенно накапливаем необходимые запасы. Другой вопрос – нехватка хранилищ. Емкости, построенные в советское время, приходят в негодность. Если нам предложат забрать весь объем на хранение – не получится. Уже сейчас нужно разрабатывать программу для решения проблемы.

– Есть вероятность, что посевная стартует рекордно рано?

– Да. Но мы отталкиваемся не от прогнозов, а от реальной ситуации. Достаточно 3–4 дней при среднесуточной температуре воздуха выше 5 градусов, когда озимые (к слову, их состояние не вызывает опасений) начинают рост. Значит, необходимо их подкармливать. Когда почва прогреется на глубину сева до 6 градусов, можем приступать к яровым.

Перед нами стоит задача не столько стартовать в поле, сколько сохранить влагу. Из-за отсутствия снега в земле недостаточно воды, ее приходится накапливать. Уже сейчас более 75% шлюзов на каналах закрыты. С каждым годом, особенно в южных регионах, выращивание некоторых культур становится все более рискованным. Возможно, придется вернуться к практике использования дождевальных установок, создания искусственных водоемов, чтобы поливать культуры. Это затратно. Но, похоже, неизбежно.

– Наверняка это заставит пересмотреть площади под посевы?

– Изменения есть уже сейчас. Например, на песках или легких землях злаковые практически не сеем. Исключение – кукуруза. Она способна выдержать засуху. Все шире распространяем однолетние культуры – пайзу, различные крестоцветные. Они способны доставать влагу из более глубоких горизонтов, дать хороший урожай. Мы сталкивались с ситуацией, когда 15–20% хлеба пропадало из-за недостатка влаги.

– О будущем урожае пока говорить рано, но подготовка идет уже сейчас. Как оцениваете состояние АПК области перед посевной?

– Шероховатости есть, тут скрывать нечего. Но, подчеркну, глобальных сбоев нет. Стараемся нацелить наши хозяйства на то, чтобы они полностью обеспечили хотя бы свое предприятие.

Предсказать, какой будет урожай, конечно, нельзя. Тут правит бал погода. Раньше она была более предсказуемой. Сейчас – сплошь климатические аномалии, которые вынуждают экстренно перестраиваться. Впрочем, благодаря опыту и технологиям мы научились делать многое.

Александр НОВОХРОСТ