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Пожар на стройрынке в Борисове ликвидировали

11.02.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

11 февраля в 01:38 спасателям поступило сообщение о загорании здания на территории строительного рынка на улице Демина в Борисове, сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие к месту вызова подразделения установили, что горит открытым пламенем кровля двухэтажного здания и внутренние помещения.

Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Погибших, пострадавших нет.

Огнем уничтожена кровля на всей площади, повреждено перекрытие на площади 30 квадратных метров. По предварительной информации также повреждено торговое оборудование и товары (ковры, мебель, кухонные принадлежности, сантехника).

Причина пожара устанавливается.

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Об авторе: redactor2

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