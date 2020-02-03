Прямую линию провела председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая

Весне радоваться надо, а не ждать с ужасом

В Столбцовском районе опасаются наводнения, в Борисове жалуются на холод в квартирах, а в Боровлянах – на шумных соседей – прямую линию в минувшую субботу провела председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Весну жительница агрогородка Шашки Столбцовского района Ванда Сергеевна ждет с ужасом: из года в год в это время ее подворье затапливает.

– Когда здесь начинали строить дома, дороги вообще не было. Потом заасфальтировали, а водослив провели прямо к моему дому, – рассказывает она о своей беде председателю облсовета депутатов. – Сколько уже лет бьюсь, чтобы переделали. Представители местной только обещают, дальше слов дело не идет.

Наталья Якубицкая заверила Ванду Сергеевну, что в ближайшее время компетентные службы выедут на место и примут необходимые меры.

Управу на бывшего мужа-дебошира ищет Марина Федоровна из деревни Андросовщина Копыльского района. Несколько лет в разводе, но разъехаться пока нет возможности. Бывший муж, по словам заявительницы, выносит из дома ее личные вещи, продукты. Алименты платить отказывается. Обращалась в милицию – без толку. Через несколько часов экс-супруга отпускают домой.

Наталья Якубицкая попросила председателя Копыльского районного Совета депутатов Ирину Кисляк взять под личный контроль: эту непростую житейскую ситуацию.

— Надо собрать Совет общественного пункта охраны правопорядка, пригласить участкового. Нельзя допускать подобной ситуации в семье. Нельзя, чтобы дети были свидетелями таких отношений между родителями, – подчеркнула Наталья Викторовна.

Дом №65 на улице Розы Люксембург в Борисове в очереди на утепление с 2010 года. И сколько еще ждать – неизвестно.

– Дом 1962 года, нуждается в капитальном ремонте. Коммунальники обещали провести его в четвертом квартале 2018-го, – говорит Валентина Петровна. — Но почему-то дом убрали из списка очередников, а мы продолжаем мерзнуть: стены мокрые, в квартирах – сырость.

Наталья Якубицкая, все внимательно выслушав, заверила заявительницу, что даст поручение районным властям еще раз вникнуть в данную ситуацию.

Галина НАРКЕВИЧ