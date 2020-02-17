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«Раубичи» готовы к чемпионату Европы по биатлону

17.02.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

Готовность спорткомплекса к проведению континентального форума составляет 99 процентов. Об этом «МП» рассказал заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Леонид Карась.

— Основной вопрос — наличие снега. Он у нас имеется. Его заготовили снежными генераторами и развезли по всей длине трассы с помощью ратраков. Несмотря на теплую погоду, мы приложим все усилия, чтобы его сохранить, ведь после чемпионата Европы через несколько дней стартует этап Кубка IBU, — резюмировал Леонид Карась.

По словам заместителя директора, в случае большого наплыва болельщиков количество зрительских мест на трибуне увеличится.

— Установим временные конструкции, которые смогут вместить несколько тысяч человек. Так мы делали во время прошлогоднего чемпионата Европы, — отметил Леонид Карась.

Что касается биатлонистов, которые примут участие в форуме, их имена будут известны после 18 февраля. Пока же известно, что основной состав сборной Беларуси приедет в «Раубичи» сразу после выступлений на чемпионате мира в Антхольце. Европейский турнир стартует 26 февраля.

Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Павла ОРЛОВСКОГО

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Об авторе: redactor2

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