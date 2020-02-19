С юных лет – в предприниматели

Минский областной Совет по развитию предпринимательства и главное управление по образованию облисполкома провели в Слуцке расширенное заседание, на котором школьники и учащиеся ссузов представили около двух десятков бизнес-идей. 12 перспективных проектов получили инвестиционные сертификаты на поддержку и развитие. Опытные эксперты в области экономики взялись сопровождать проекты и подскажут ребятам, как получить реальную финансовую отдачу. Результаты работы с менторами можно будет оценить уже через год.

На минувшей неделе во время встречи с педагогами председатель облисполкома Алексанр Турчин говорил о том, что система образования должна быть более эффективной, инновационно привлекательной. Нужно создавать комфортные условия для приобретения профессиональных навыков, давать учащимся возможность реализовать свои таланты.

Такая работа в области уже началась. У нас создано 114 ученических бизнес-компаний, в них задействованы 958 человек. Свои идеи на суд экспертов – специалистов в сфере бизнеса и предпринимательства – представили школьники и учащиеся учреждений образования Минщины на областном совете развития предпринимательства.

Для ярмарки отобрали около двух десятков самых перспективных проектов разной направленности – от изготовления сувениров до сложных IT-разработок.

Некоторые идеи уже приносят деньги. Так, участники бизнес-компании «Проф-Альянс» Слуцкого государственного колледжа за второе полугодие 2019 года заработали более 20 тыс. рублей. Ребята занимаются производством хлебобулочных изделий, малых архитектурных форм из металла, изготавливают и ремонтируют швейные изделия. Главное направление – кулинарное

– Выпечку продаем в буфете и кафе колледжа. В летнее время работает палатка на улице, – рассказывает учащаяся Слуцкого государственного колледжа Анна Нагорная. – Наш бизнес-проект уже состоявшийся. И если найдется инвестор, мы сможем значительно расширить ассортимент и объемы производства.

Проект юных коллег поддержали представители Слуцкого отделения ОО «Белорусский союз предпринимателей».

Учащиеся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа пока не зарабатывают на своем проекте, но уверены, что у него большой экономический потенциал. Учащиеся и педагоги создали площадку для мини-гольфа.

– У нас 18 дорожек, для полного запуска площадки не хватает только дополнительного оборудования и благоустроенной территории, – отмечает учащийся колледжа, будущий учитель физической культуры Илья Карчик. – Несвиж – один из самых туристический городов Беларуси. Мини-гольф станет отличным развлечением для гостей (недавно он вошел в состав олимпийских видов спорта), так что перспектива у проекта есть!

В это же поверили и представители Республиканской конфедерации предпринимательства.

Учащиеся Копыльского государственного колледжа в числе первых на Минщине создали бизнес-компанию. Они шили спец­одежду, делали тротуарную плитку, а сейчас намерены реализовать масштабную идею: работают над проектом агроусадьбы «Медовая заимка».

– На территории комплекса есть озеро, где можно ловить рыбу, спортивные площадки для активного отдыха, беседки, спальные корпуса. Главной «фишкой» будет пасека. При желании гости смогут попробовать себя в роли пчеловода, – рассказал учащийся колледжа Михаил Корогодов. – Усадьба практически готова, нужны жилые домики и благоустройство территории. Потребуется около 100 тысяч долларов. Средства немалые, но они быстро окупятся.

Этот проект будет курировать комитет экономики Миноблисполкома.

В числе лучших 12 идей – интеллектуальные настольные игры для детей, проект по выращиванию декоративных растений и стартап «ПОКОЛЕНИЕ Эко-Агро» школьников из Смолевичского района; проект борисовских старшеклассников по пошиву эко-сумок; проект центра шаговой доступности в сельской местности Копыльского государственного колледжа; экскурсионное бюро школьников из Ракова; творческая мастерская учащихся Молодечненского государственного колледжа и проект по созданию деревянных изделий от Червенского государственного лицея.

Во время мероприятия был также дан старт областной очно-заочной бизнес-школе и проекту «Предпринимательская инициатива, финансовая грамотность, современное образование: новые драйверы экономики». В учреждениях образования области пройдут конкурсы, экскурсии, квесты, мероприятия, направленные на формирование у детей и подростков основ экономических знаний.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА