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Самосвал опрокинулся у мусорного полигона в Соснах

11.02.2020 0 Комментариев , 5 Просмотров

Самосвал опрокинулся сегодня у мусорного полигона в Соснах, пострадал водитель. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель автомашины МАN с прицепом-самосвалом двигался по улице Павловского со стороны улицы Красина. «По предварительной информации, в результате неправильно выбранной скорости движения на закруглении улицы в районе дома №3 он не справился с управлением и опрокинулся», — проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция в связи с изменением погоды рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, учитывая сложившуюся дорожно-транспортную обстановку. Следует избегать резких маневров и торможений.

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Об авторе: redactor2

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