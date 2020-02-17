Семья из-под Минска переехала в Смолевичи. И как оно?

Татьяна Ефимчик в шутку называет себя офицерской женой: не раз приходилось менять место жительства в связи с переводом мужа Андрея на новую работу. Сначала жили в небольшой деревушке на Вилейщине, потом в пристоличье. Хотели уже перебраться в Минск, но на семейном совете решили – в Смолевичи, в город-спутник. Хотя пять лет назад назвать его так можно было с большой натяжкой. Но Ефимчики все же рискнули…

Бесценное ощущение

Татьяна встречает нас у подъезда аккуратной девятиэтажки. Вдоль дома широкая парковка, с другой стороны игровая зона для детей – песочница с каруселями, площадка для футбола и волейбола.

Самый разгар рабочего дня, да и погода не радует, так что во дворе пусто. Но летом детей домой не загнать.

– Когда муж привез меня сюда с двумя детьми в 2014 году, была, мягко говоря, в замешательстве. «Спутника», о котором столько писали и говорили, по сути и не было, – рассказывает Татьяна, пока поднимаемся в квартиру. – Стоял всего один дом в чистом поле. Но муж смог меня убедить, что это временно, что все отстроится. Он оказался прав. Когда-то из окон нашей квартиры мы смотрели на пустырь – теперь на этом месте дома выросли.

Хозяйка приглашает в квартиру – уютную солнечную «однушку», 46,7 квадратных метра. Пару лет назад супруги сделали перепланировку, разделив комнату на две половины. Теперь у детей своя спальня, у родителей – своя. Не сказать, что просторно, но Татьяна признается: после череды съемных и служебных квартир безмерно рада иметь пусть небольшой, но свой угол.

– Сама вилейская, муж с Копыльщины. На моей малой родине мы и познакомились: Андрея перевели к нам помощником лесничего. Дали служебное жилье – домик в Хотенчицах, небольшой деревушке на самом краю района. Честно говоря, такая «изоляция» сильно угнетала, – рассказывает Татьяна, угощая нас ароматным чаем. – Через пару лет мужа перевели в Минский район. В маленькой арендной квартирке места для всех едва хватало. У нас тогда уже родилась Ангелина, а скоро появился и Матвей.

Супруги жили в пристоличье, но большую часть свободного времени проводили в Минске, оставляя там практически всю зарплату.

– Кто первым заговорил о переезде в столицу, не вспомню, но идея понравилась обоим, – продолжает Татьяна. – Видели в таком шаге сплошные плюсы: высоко­оплачиваемая работа, масса возможностей для детей. Да и надоело мотаться по служебным квартирам. Правда, один большой минус вернул нас с небес на землю…

За самую непритязательную «однушку» на вторичном рынке просили 40 тысяч долларов, за новостройку по кредиту и процентам выходило около 700 рублей в месяц.

– Засомневались: потянем ли? Начали подыскивать другие варианты. Не скажу, что специально рассматривали Смолевичи, но в итоге оказались здесь, – улыбается Татьяна. – Муж перешел в Смолевичский лесхоз, параллельно разведал обстановку в городе: что с жильем, будет ли для меня работа, есть ли места в школе и садике, хорошая ли поликлиника и больница, сколько магазинов. Андрей хотел убедиться, что мы с детьми не уезжаем в никуда и что ничего не потерям, если навсегда откажемся от мечты жить в Минске.

Пока строился дом, семья еще два года жила на съемной квартире.

– Ощущение, когда переступаешь порог собственного жилья, дороже столичных благ, – не скрывает эмоций Татьяна. – Жить в Смолевичах не столько дешевле, сколько экономнее. Не нужно тратить время на дорогу, да и поток машин не такой сумасшедший, как в столице. Как-то везли сына в боровлянскую больницу – попали в пробку на два часа… Здесь начинаешь ценить другое – природа, свежий воздух, через дорогу – озеро с пляжем. Рядом замечательный парк. Всегда хотела, чтобы дети росли в городе, но видели небо и птиц, а не раскаленный асфальт и безликие высотки. Они от мобильников поотвыкли: реальные игры с друзьями намного интереснее.

По словам собеседницы, в Минск она все-таки выезжает: через несколько недель Татьяна снова станет мамой. Рожать собирается в Смолевичах. Говорит, условия в местном роддоме хорошие. С врачом, который примет роды, уже определилась.

– Минск для меня – запасной вариант, на экстренный случай. Например, ездила в столицу к эндокринологу (в Смолевичах врача не было), сына к стоматологу возила. Но это всего несколько раз за пять лет, – говорит Татьяна.

Никаких переездов!

За разговором не заметили, как время подошло к полудню. Тане пора забирать сына с тренировки по вольной борьбе и везти в

школу.

– Все находится в центре, а наш Северо-Западный микрорайон все-таки на окраине. До школы 20 минут пешком. У нас в семье две машины: на одной муж ездит на работу, второй пользуюсь я. Если получается, отвожу детей в школу, если занята – сами идут.

Расстояние в 2 километра не считаю большим. На крайний случай, можно подъехать автобусом или на маршрутке, – отмечает Татьяна, пока едем за Матвеем. – В нашем подъезде живет одна минская семья, которая построила в Смолевичах квартиру. Как-то разговорились с мамой, та пожаловалась: мол, далеко школа от дома. Думаю, в Минске она эти два километра и не заметила бы.

Больше всего в Смолевичах, полагает Татьяна, не хватает бассейна:

– Ближайший – в поселке Октябрьский, но там не обучают плаванию. В Жодино неплохой бассейн, вот только работает он днем, когда сын и дочка на занятиях. Обещали в нашем микрорайоне построить школу с бассейном – вроде как скоро должны ввести.

За пять лет Смолевичи стали для Ефимчиков по-настоящему родным городом. Татьяна уверяет, что в первый же день это поняла:

– Не было ощущения оторванности или отчужденности, город влюбил в себя сразу. Переехали 31 августа, а уже 1 сентября дети пошли в садик, я – на работу. Как-то сразу все настроилось, наладилось. Признаюсь, успела полюбить Минск, но меня раздражала нервозная атмосфера столицы и постоянный запах бензина. Смолевичи в этом плане – золотая середина.

На прощание поинтересовались: не случится ли так, что через год-два снова придется собирать чемоданы?

– Теперь точно нет. Муж вместе с братьями открыл бизнес в Слуцке. Как-то намекнул, что было бы удобнее переехать. Но я Смолевичи отстояла: здесь все есть и для жизни, и для души. А чего не хватает – скоро появится. Вообще, нам не о переезде думать надо, а о расширении. Родится третий ребенок – станем на очередь, чтобы улучшить жилищные условия как многодетная семья.

Галина НАРКЕВИЧ