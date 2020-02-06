Сергей ПОКОРА: принцип справедливости

Следователь… Самый популярный герой криминальных сериалов и детективов – то сухой законник и аналитик, то романтик и душевный человек. А каков он на самом деле? Знакомьтесь: следователь по особо важным делам управления Следственного комитета по Минской области .

– Сергей Олегович, в такую профессию случайно не приходят. Когда и благодаря чему сделали свой выбор?

– Благодаря отцу. Он военный, офицер. Всегда был в нашей семье непререкаемым авторитетом. Главные качества для него –порядочность, дисциплина, мужество, ум и сила. На этих ценностях воспитывал и нас, детей. Наверное, поэтому я с детства видел себя человеком в погонах, человеком службы.

В школе поступил в юридический класс, который курировала Академия МВД. Нам часто организовывали встречи с работниками правоохранительных органов, и именно тогда я по-настоящему стал задумываться о работе в этой системе. Поступил в Академию МВД на следственно-экспертный факультет. Всегда казалось, что здесь больше всего востребованы способности к анализу, интеллектуальной работе, самосовершенствованию. После выпуска, в 2013 году, меня распределили в недавно созданный Следственный комитет Беларуси. Как видите, дорога в профессию оказалась довольно прямой.

– Близка ли реальная работа следователя к юношеским представлениям о ней?

– И да, и нет. То, что зритель видит в криминальных сериалах, далеко от действительности, хотя некоторое сходство есть. Но в фильмах нет ничего про огромную ответственность и психологические нагрузки, про полную отдачу работе. Она ведь занимает у следователя 70–80 процентов времени, а ум загружает на все сто. Иначе просто не получается. Постоянно прокручиваешь в голове обстоятельства очередного дела или ЧП, на которое выезжал в качестве дежурного следователя…

А происшествия порой очень страшные: убийство, самоубийство подростков, пожар с жертвами, травмирование детей…

С самого начала мне так сильно «везло» на подобные вызовы, что коллеги всерьез советовали сходить в церковь и свечку поставить. Зато после первых двух-трех лет работы уже ничего не боялся.

– Но ведь и без ЧП со смертельным исходом у вас серьезное психологическое напряжение при расследовании уже задокументированных преступлений. Говорят, следствие – это всегда поединок между вами и преступником…

– Никогда не веду себя грубо с подследственным, не стараюсь подавить, сломать человека. У него и так огромные проблемы. Со всеми разговариваю на «вы», даже с юношами. Принцип неизменен: если Закон нарушен, должны разобраться по справедливости, без предвзятости. Чем быстрее подследственный поймет, что у меня нет цели подвести его под самое строгое наказание, а есть лишь намерение установить истину, тем лучше для дела. Это работает со всеми, даже с людьми с большим криминальным опытом.

– Какие дела запомнились больше всего?

– Молодого человека задержали за выращивание дома, в специально оборудованном шкафу, растения, содержащего наркотическое вещество. На допросах тот показал, что не имел цели употреблять или распространять дурь. Якобы он изготавливал из выращенного сырья лекарство для больной раком матери, рецепт которого нашел в интернете.

Честно говоря, в эту историю верилось с трудом. Но в ходе следственных действий достоверно подтвердился и диагноз женщины, и факты проведения сеансов лечения, пусть и сомнительного с точки зрения медицины.

Потратив много сил и времени, собрали огромный материал, в котором действительно не нашлось доказательств употребления и распространения наркотиков. По делу было вынесено справедливое, обоснованное заключение.

Также до сих пор перед глазами тяжелая сцена в моем кабинете: прощались тяжелобольной отец и 17-летний сын, которому грозил большой срок заключения за незаконный оборот наркотических средств. Очевидно, это было прощание навсегда. А подобное произошло лишь потому, что юноша, став наркодилером, вдруг решил, что вот его как раз и не поймают… Наивный! При тех технологиях, которыми сегодня располагают правоохранительные органы, любая конспирация и интернет-секреты, пароли и явки закладчиков и наркодилеров – не секрет. Не секрет от слова «совсем».

– Над каким делом работали последнее время?

– Наверное, слышали о том, как вычислили крупнейшую в Беларуси нарколабораторию? Три гражданина России в интересах одного криминального интернет-магазина организовали производство особо опасных наркотических веществ. Для этого закупили самое современное и дорогостоящее оборудование. До момента задержания дельцы успели изготовить около 30 килограммов отравы. А изъятых материалов и сырья хватило бы для синтезирования еще примерно центнера! Страшно подумать, во сколько трагедий и загубленных жизней вылилась бы их дальнейшая деятельность, если бы ей не положили конец.

Следственные действия закончены, дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

– По роду работы вы постоянно сталкиваетесь с изнанкой жизни. Так же и «выгореть» недолго…

– Выгнать из головы работу трудно, но способы есть. Поэтому среди увлечений у меня на первом месте спорт (в кабинете Сергея Олеговича, на стене, добрый десяток дипломов и грамот. – Авт.). Восемь лет увлекался американским футболом. Эта командная игра привлекательна тем, что здесь нужны не только хорошая физическая подготовка, но и сильный характер.

Вообще, в Следственном комитете физическому развитию немало времени уделяется. В соревнованиях по служебному многоборью участвую постоянно.

– А труд физический не лечит душу?

– Еще как! Знаете поговорку «Займи руки – голова остынет»? Это как раз обо мне. Всегда нахожу, что подправить или отремонтировать в родительском доме. Наверное, и свой дом смог бы поставить, ведь по рождению я сельский житель, руки ко всему привычны.

Еще люблю заниматься автомобилем. Тут уж сложнее: надо включать на полную голову, чтобы разобраться в неисправности.

– Читать, ходить в кино и театры успеваете?

– Конечно. Но, знаете, тут профессиональный тренд работает. (Смеется.) Предпочитаю детективы со сложным сюжетом. Подсознательно хочется разобраться, кто же преступник и какие на него указывают улики. Только жаль, что далеко не все произведения криминального жанра оставляют хорошее впечатление. Жизнь порой подкидывает сюжеты гораздо замысловатее…

– Спасибо за интересный разговор!

Александр МАЛИНОВСКИЙ, фото Светланы КУРЕЙЧИК