Шарм советской эпохи и дискотека по графику

Сельский Дом культуры в деревне Королево Узденского района в прошлом году перевыполнил план по платным услугам, получив без малого 3 тысячи рублей. Но в деревню активно приходит частный бизнес, создавая конкуренцию культработникам. На чем сельский клуб может сегодня заработать и какие трудности испытывает, узнавала «МП».

Пришлись не ко двору

Популярные артисты на сцене СДК зажигают редко. Крупной звездой, которая сюда приезжала и запомнилась местным, был Ярослав Евдокимов. Недавно гастролировал «однофамилец» деревни, шансонье Александр Королев. Но на его концерт купили билеты всего 27 зрителей.

Чтобы разбавить монотонный ритм сельской жизни, культработникам приходится включать всю свою фантазию.

Деревня Королево немаленькая – 1120 человек, из них более 650 – трудоспособного возраста и 252 пенсионера. Есть детский сад и начальная школа. Значит, нужно придумывать, как разнообразить досуг более 200 детей и подростков. В летний сезон прибавляются еще минчане-дачники.

Хореография, вокал и фитнес

Творческий коллектив Дома культуры – всего четыре человека. Вместе пишут сценарии праздников, ищут ведущих, подбирают музыку и придумывают оформление. Заведующая Ольга Саевец местная. В 2007 году ее уговорили полгода поруководить сельским клубом, который долгое время был без директора. Согласилась – да так здесь и осталась. Ведет еще театрально-драматический кружок для детей, руководит клубом «Семейный очаг» и клубом для пожилых людей «Залаты ўзрост».

Заведующая Королевским Домом культуры Ольга Саевец умудряется удачно сочетать творчество с экономикой

Хормейстер Олег Гусаров работает в СДК более 35 лет, возглавляет ансамбль народной песни «Прасніца». Директор давно перестала подавать заявки на молодых специалистов. Кадры ищет сама, выбирает людей, болеющих за культуру.

– Зачем нам человек, который ждет окончания отработки по распределению? – говорит Ольга Михайловна. – Такие чаще относятся к делу без энтузиазма, не видишь заинтересованности и горящих глаз. И разве сформируешь из таких команду? Молодые люди не видят перспективы. Для них только город кажется той средой, где можно реализоваться творчески.

Пока самостоятельный «улов» специалистов небольшой. У королевцев оказалась востребованой хореография. Учить местных танцам приезжает минчанка Юлия Гулидова. Ведет два хореографических кружка для детей от трех лет и старше, а также физкультурно-оздоровительный – для взрослых. В кружке вокала профессиональный музыкант, пианистка Наталья Мочалова разучивает с детьми эстрадные песни. Занятия платные, посещают их около 50 детей и более 10 взрослых. Кружки хореографии, вокала и фитнеса приносят неплохой доход и помогают выполнению плана платных услуг. Например, за уроки танцев родители малышей платят 10 рублей в месяц, но ребята из многодетных семей посещают кружки бесплатно.

Танцы – в минус

Впервые за всю историю СДК в преддверии 2020 года здесь не проводили новогодний огонек, так как никто из местных не записался. Раньше новогодние программы с дискотекой, играми-конкурсами проходили на ура. Входной билет стоил 10 рублей, на новогоднюю вечеринку собиралось человек 30. Минувшей осенью в Королево открылся частный караоке-бар, он и переманил молодежную тусовку. Работает также частное кафе, которое можно снять для веселья на любое время суток. Танцпол сельского клуба значительно поредел. А ведь именно дискотеки для совершеннолетних позволяли клубному формированию неплохо зарабатывать. Цена вопроса – всего 3 рубля.

– Кому работающая молодежь отдаст предпочтение – нашему СДК, где у дискотеки четкий график с девяти вечера до часа ночи, или бару, где можно и попеть, и потанцевать почти до утра, и коктейли с горячими закусками заказать? – вопрос Ольги Саевец звучит риторически.

А без дискотек вряд ли удастся в этом году выполнить план по платным услугам. Часть молодежи переметнулась на вечеринки за 15 километров от Королево – в Крупицкий СДК Минского района. Там качественная современная музыкальная аппаратура и светомузыка.

Есть в сельском клубе дискотеки и для подростков. Но они не пользуются популярностью. Начинаются в семь вечера – заканчиваются в десять, в «детское» время. Потому подросткам и не интересно. Не заманишь их на такую дискотеку летом, когда еще светло на улице и в танцзале, но уже пора уходить. Однако нельзя забывать, что, согласно постановлению Совмина, детям до 16 лет запрещается находиться вне дома с 23.00 без сопровождения взрослых.

– Подростки просятся на дискотеку 18+. Не пускаем. Не положено. Но куда им деться? Вот некоторые и шатаются по улицам. Так лучше, может быть, чтобы они у меня в клубе танцевали под присмотром? Пусть бы, как раньше, организовали дежурство родителей, патруль общественного порядка, но никто не хочет ответственности, – замечает Ольга Михайловна.

Летом помимо бесплатных концертов на улице сельский клуб проводит праздник детства. Отмечают также православный Спас. Полюбили местные жители и праздник деревни. В организации подобных мероприятий плечо подставляет здешняя сельская библиотека. У библиотекаря и учителя воскресной школы Натальи Голышевой полно идей и творческих задумок. Например, в соседней деревне Озеро, где находится церковь Святых Петра и Павла, они совместно организуют праздник Семьи, любви и верности в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

– В агрогородках сельским клубам легче. У них, как правило, есть спонсор – местная сельхозорганизация. Нас раньше финансово поддерживало ПМК, которое базировалось в Королеве, но затем оно переехало в Узду. Теперь с просьбой стать спонсором конкурсов и праздников обращаюсь к индивидуальным предпринимателям, – говорит Ольга Саевец.

В прошлом году королевский Дом культуры провел 212 мероприятий. Часть из них – в честь календарных праздников. Проводятся также спортландии, выставки, круглые столы, акции, профбеседы, экологические часы, литературные викторины. Местные артисты успевают еще выехать с концертами в отдаленные деревни района, выступают перед хлеборобами в поле.

Сельскому клубу в прошлом году довели план по платным услугам на 2800 рублей. СДК перевыполнил его на 100 рублей. В позапрошлом году вместо 1800 рублей по платным услугам клуб заработал 2200.

Костюмы культработники шьют сами, иногда переделывают старые. Им помогают родители детей, посещающих кружки. Новые наряды есть лишь у «Прасніцы» – с обновками помог Узденский РДК.

– Нам бы еще аппаратуру… Материально-техническая база у нас самое слабое звено. Ненадежные колонки, микрофоны, усилители. Иногда поем-поем под минусовку, и вдруг – ба-бах! Все отключи-

лось… – сетует участница ансамбля «Прасница» Светлана Островская.

В том, что здесь работают настоящие подвижники культуры, убеждаешься, пообщавшись с местной жительницей Анжелой Былиной. Она вызвалась быть диджеем СДК бесплатно. Далеко не современную аппаратуру для танцев настроит не хуже профессионалов.

В СДК есть большой зрительный зал на 150 посадочных мест. Раньше, во время аншлагов, он вмещал в себя до 420 зрителей. Интерьер помещения сохранил шарм советской эпохи. Гипсовые настенные панно с барельефами Скорины, Купалы, Калиновского не отставят равнодушными любителей ретро. Современный акцент вносят новые окна, двери, обновлен также фасад здания.

Елена ПАШКЕВИЧ, фото автора