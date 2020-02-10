Школьники Минской области завоевали призовые места на Балтийском научно-инженерном конкурсе

Ученики средней школы №11 Слуцка завоевали дипломы II и III степени на Балтийском научно-инженерном конкурсе, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Соревнования проводились в Санкт-Петербурге с 3 по 6 февраля. В этом году в финал прошел 371 научный проект. Всего участие приняли свыше 500 учащихся из России, Беларуси, Казахстана, Украины и Азербайджана.

Школьники презентовали научные труды в робототехнике, экологии, биологии, химии, физике, технике, программировании, медицине, математике. Работы оценивали научное, учительское, молодежное и бизнес-жюри.

Учащиеся Минской области достойно представили область на конкурсе, их проекты были отмечены дипломами и премиями. Дипломом II степени научного жюри, специальной премией и дипломом лауреата бизнес-жюри награждены Артур Царикович и Анастасия Кривленя из средней школы №11 Слуцка в секции «Системное программирование и компьютерные технологии». Награды был удостоен проект «Contact — мобильное приложение для коммуникации с людьми с нарушением речи». Руководителем ребят стал Владимир Жук.

Дипломом III степени научного жюри, специальной премией в секции «Физика» и призом от одного из спонсоров наградили Елизавету Гринюк и Тимофея Стамбровского из этой же школы. Призовое место завоевал проект «Использование эффекта Кармана для получения возобновляемой энергии». Руководителем стал Дмитрий Чернов.

Балтийский научно-инженерный конкурс ориентирован на раскрытие исследовательского потенциала подростков 13-18 лет. Организатором является Фонд поддержки научной и научно-технической деятельности молодежи «Время науки».-0-

Фото главного управления по образованию Миноблисполкома