Скорпионам не стоит браться за новые дела, а Близнецам работа не доставит удовольствия

Советы астролога на 17–23 февраля.

Овен. Поговорка «тише едешь — дальше будешь» для вас напрочь лишена актуальности. Прямо с понедельника начинайте действовать: проявляйте инициативу, приступайте к новым проектам, решайте важные вопросы. Не стоит торопиться возобновлять отношения с людьми, с которыми долгое время находились в ссоре. Количество бытовых проблем достигнет пика — ищите деньги для их устранения.

Телец. С начала недели придется выбирать: карьера и высокий социальный статус или крепкая, любящая семья. Слушайте не советы окружающих, а свою интуицию — она подскажет верный ответ. Звезды обещают новое любовное увлечение, которое окажется, к сожалению, очень коротким. Если друзья пригласят на выходные за город — не отказывайтесь.

Близнецы. Работа будет приносить мало удовольствия, а все потому, что вам пока не доверяют крупные проекты. Не расстраивайтесь: нужно набраться опыта. В середине недели могут порадовать визитом дальние родственники — дом будет вверх дном, но это мелочи. Отношения с любимым человеком зашли в тупик, прекратите изводить его ревностью или расставание неизбежно.

Рак. В первой половине семидневки появится шанс помириться с бывшим партнером. Но прежде чем восстанавливать разорванные отношения, хорошенько подумайте, действительно ли вам это нужно. На среду не планируйте командировку. В плане карьеры удача улыбнется тем, кто сумеет оказаться в нужном месте в нужное время.

Лев. Финансовые трудности постепенно сойдут на нет — начальство, наконец, оценит вас по достоинству и повысит зарплату. Личная жизнь напоминает мыльную оперу: встречи, свидания, подарки будут сменяться недопониманием, ссорами, расставаниями. И так всю неделю. Не бойтесь поставить на место друзей, которые позволяют себе слишком много, но не портите отношения с ними.

Дева. Домашние хлопоты займут практически все время. Тем не менее найдите пару дней на отдых — переутомление способно сыграть с вами злую шутку. И обязательно высыпайтесь. В понедельник и вторник откажитесь от шопинга, чтобы не усугубить и без того сложную финансовую ситуацию. Уделите внимание близким. Не отказывайте в помощи, даже если кто-то просто хочет излить душу.

Весы. Неделя обещает быть очень насыщенной: уже с первого дня вас завалят делами, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. Не старайтесь переложить их на коллег, иначе конфликты с начальством неизбежны. Весам, которые давно не были в отпуске, звезды советуют сделать передышку и на пару дней сменить обстановку. После отдыха сможете работать еще лучше и продуктивнее.

Скорпион. Благоприятное время для решения вопросов, которые долгое время не давали покоя. А вот за новые проекты сейчас лучше не браться — вряд ли хватит сил справиться со всем сразу. Звезды не советуют начинать ремонт в доме: он может затянуться на несколько месяцев. Выходные стоит провести весело и беззаботно — вы заслужили отдых!

Стрелец. В начале семидневки до вас могут дойти неприятные слухи, касающиеся кого-то из ближайших родственников или друзей. Лучшее, что можете сделать, — игнорировать их. Тогда сплетни утихнут сами собой. Есть опасность отравления или инфекционного заражения. Постарайтесь избегать большого скопления народа. Лучше откажитесь от посещения кафе и ресторанов.

Козерог. Следите за тем, что говорите и кому. В запале можете обидеть близкого и даже не заметите этого. В жизни появится человек, который пообещает помочь продвинуться по карьерной лестнице. Не доверяйте ему до тех пор, пока полностью не узнаете. Велика вероятность оказаться в неприятном положении. В финансовом плане ожидают приятные новости.

Водолей. Не беритесь за дополнительную работу: вначале покажется, что вы в силах справиться с ней за день-два, но на деле придется работать дома или оставаться в офисе допоздна. Дадут о себе знать старые друзья, с которыми какое-то время не поддерживали отношения. Причина их появления банальна — будут просить в долг. Звезды не советуют одалживать.

Рыбы. С понедельника побудьте в тени. Никому ни о чем не рассказывайте — всю неделю ведите только общие беседы. Такое поведение предупредит ненужные разногласия и конфликтные ситуации. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью — правильное питание для вас сейчас очень важно. В общении с близкими будьте сдержанными, чтобы не ранить их колким словом.