Социальное жилье и качество воды. С какими еще проблемами молодечненцы пришли к Игорю Евсееву

Больше 20 проблем жителей Молодечненского района рассмотрели 4 февраля на выездном приеме помощника Президента — инспектора по Минской области Игоря Евсеева.

Проблемы местных жителей касались плохих пешеходных тротуаров и неоформленных земельных участков, качества питьевой воды и вопросов незаконного взимания платы за проживание в общежитии. Начался прием граждан с самой актуальной для людей темы — жилья.

Жительница Молодечно Елена Пустовойтова проживает в арендном жилье. В августе прошлого года она подала заявление в райисполком с надеждой перевести его в социальное. И получила отказ, поскольку ее среднемесячный совокупный доход превышает размер утвержденного прожиточного минимума.

— Я 22 года ждала своей очереди на квартиру, — рассказывает женщина. — Думала, хоть в старости поживу в тишине и покое, поскольку в силу возраста устала от общежитских кухонь и коридоров. А теперь просто не знаю, что делать: пенсия небольшая, арендное жилье дорогое (180 рублей в месяц), дети, у которых море своих проблем, помочь не могут.

В качестве варианта решения проблемы начальник ЖКХ райисполкома Сергей Бохан предложил предоставление общежития, комната в котором обойдется от 15 до 30 рублей. Но этот вариант Елене Пустовойтовой понравился меньше всего: очень уж не хочется в 67 лет возвращаться в помещение совместного проживания.

— Я понимаю, закон персонально под мою историю не перепишешь, — говорит женщина. — Но я все равно до последнего буду держаться за квартиру. Работать даже пойду, чтобы был приработок к пенсии, вот только устроиться трудно, возраст.

Помощник Президента поручил представителям местной власти рассмотреть варианты, как помочь женщине в трудоустройстве.

Вник Игорь Евсеев и в проблему Татьяны Лаппо, молодой мамы, сироты, которая стоит в очереди на жилье уже 18 лет. Женщине, которая с маленьким ребенком проживает в настоящий момент в общежитии, предложат вариант арендного либо социального жилья. Этот вопрос взяли на контроль.

Ирина Ларичева и Елена Мисевич представляли интересы жителей сразу двух улиц. Женщины просили помочь разобраться с проблемой устройства сетей водоотведения на улицах Мелиоративной и Гидротехников.

— В свое время мы провели в дома и воду, и газ, — рассказали молодечненки. — Без помощи государства, за собственные деньги, поскольку были все молодые, здоровые, могли и заработать, и приработать. Теперь вот все на пенсии. И сумма в 250 тысяч рублей, столько будет стоить канализация, для стариков просто неподъемная.

Игорь Евсеев поручил Молодечненскому райисполкому собрать информацию о проживающих по указанным адресам людям и посмотреть, чем им можно помочь.

С вопросом оформления земельного участка в деревне Тивидовка под фермерское хозяйство «Сивка-Бурка» обратились к помощнику Президента — инспектору по Минской области Анастасия и Юрий Чернявские. По поводу оформления договора ренты в райцентр из Чисти приехала Валентина Кажуро.

Константин Козел хлопотал за себя, а также жителей деревни Красное, которые живут на улице 1 Мая. С его слов, каждую весну и осень жизнь им портит река Уша. Она, разливаясь, подтапливает подвалы и колодцы. Весной 2019 года уровень железа в воде составлял 1,4 мг на литр, судя по анализам, сделанным в 2020-м накануне приема водоканалом — 0,11 мг на литр. Но Константин Козел с данными специалистов не согласен. Он попросил провести независимую экспертизу и помочь решить вопрос с водой, а еще заасфальтировать обочину дороги, которая проходит через деревню, чтобы было меньше пыли.

Игорь Евсеев поручил сделать замеры воды, собрать людей и обсудить возможность провести водопровод по огородам, а обочину дороги подсыпать асфальтогранулятом.

— Молодечно входит в число 11 городов, которые Глава государства определил как показательные, — сказал, подводя итоги приема, Игорь Евсеев. — И здесь мы постараемся создать самые комфортные условия и для труда, и для жизни людей. Пусть какие-то 2-3 вопроса не сможем решить сразу, но что-то ведь человеку посоветуем, подскажем, объясним, как быть и что делать дальше. Всего к нам на прием пришли больше 20 человек. Некоторые вопросы мы не смогли решить сразу — запрос превышал возможности. Но все же выход нашли. В целом каждый человек оказался услышанным.

Марина СЛИЖ, фото автора