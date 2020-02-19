Свадебного бума не предвидится

Нынешний февраль богат на красивые свадебные даты 02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020… «МП» узнала, сколько слутчан поверили в магию цифр и решили сочетаться браком в эти дни.

– Раньше в високосный год у нас наблюдался некий спад по количеству свадеб: веря в плохие приметы, люди боялись жениться. Но в последнее время молодожены меньше склонны к суевериям. Так что в 2020-м свадьбы мы играем. И довольно активно, – говорит начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома Анна Шавнева.

А в феврале этого года выпадает столько красивых дат! Так, в Минске в зеркальную дату 02.02.2020 браки активно регистрировались. И, несмотря на то что в воскресенье у отделов ЗАГС выходной, некоторые Дворцы бракосочетаний все же работали. В итоге сыграть свадьбу смогли 20 пар. Побить рекорд этого дня планируют 20 и 22 февраля – заявления на регистрацию брака в эти дни в столице перестали принимать еще несколько месяцев назад.

Что касается Слуцка, то здесь свадебного ажиотажа не случилось. Во всяком случае, пока.

– В воскресенье, 2 февраля, мы не работали. Не потому, что не хотели, а потому, что не было желающих пожениться в этот день. Люди звонили, спрашивали, но заявление так никто и не подал, – отмечает Анна Шавнева.

На 20.02.2020 (четверг) пока подала заявление всего одна пара. А на 22.02.2020 (субботу) – две. До этих дат еще есть время, так что, возможно, желающих сыграть свадьбу станет больше. Но настоящего свадебного бума в слуцком Дворце бракосочетаний не ждут.

Еще одна популярная дата февраля, которую многие выбирают свадебным днем, День святого Валентина. 14 февраля в Слуцке сыграли свадьбу три пары.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА, фото Светланы КУРЕЙЧИК