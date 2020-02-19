Талантливые учащиеся-спортсмены Минщины получат стипендии от профсоюзов

Минское областное объединение профсоюзов назначило девять специальных поощрительных выплат учащимся спортшкол региона на первое полугодие 2020 года.

Ежемесячно профсоюзные стипендии в размере 50 рублей будут получать юные спортсмены, добившиеся высоких результатов. Это победители областных и республиканских первенств и спартакиад, члены резервного состава национальных команд.

Как сообщили в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов, стипендий удостоились Анна Аленишко, Александра Петрова и Валерия Станкевич (воспитанники Борисовской СДЮШОР профсоюзов); Анна Конопатская, Родион Дайлидко и Евгений Чиж (СДЮШОР «Замосточье»); Назар Пузыревич (СДЮШОР ППО ОАО ММЗ им. С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО»), Лейла Пригаро (СДЮШОР ППО ОАО «Беларуськалий») и Анастасия Силич (СДЮШОР «БЕЛАЗ»).

Торжественная встреча с учащимися специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов Минской области, удостоенных именных стипендий Минского областного объединения профсоюзов, прошла 18 февраля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Юных спортсменов приветствовали председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский и директор Минского объединенного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси Андрей Крайко.

— Объединение поддерживает развитие спортивных школ в регионе. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их всем необходимым для занятий. Желаю добиться больших успехов в спорте и быть достойными гражданами своей страны, — отметил Виктор Малиновский.

Воспитанница солигорской СДЮШОР Лейла Пригаро поделилась: полученную стипендию планирует потратить на приобретение спортивной формы.

Каждому учащемуся вручили именные свидетельства от Минского областного объединения профсоюзов. Затем стипендиаты отправились на экскурсию.

В дополнение

Профсоюзные спортивные школы региона специализируются по 24 видам спорта, 19 из которых олимпийские. С 2011 года Минское областное объединение профсоюзов поддерживает самых успешных юных спортсменов специальными поощрительными выплатами.

В центральном регионе функционируют 16 учебно-спортивных учреждений профсоюзов. Работают 8 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 8 детско-юношеских спортивных школ. В них занимается 3 921 человек, причем 1 159 ребят — в сельской местности.