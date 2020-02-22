Тамара КРАСОВСКАЯ: Всегда в приоритете помощь людям

Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома занял второе место в республике по итогам работы за 2019 год в сфере социального обслуживания населения. О работе службы, волонтерской деятельности и планах – в интервью «МП» с председателем комитета Тамарой Красовской.

– Тамара Петровна, поздравляем с успешным результатом.

– Спасибо! Эта заслуга 7 тысяч наших сотрудников. В прошлом году мы действительно неплохо сработали. Вилейский ТЦСОН стал первым среди учреждений социального обслуживания, занесен на Республиканскую доску Почета. Минский ТЦСОН победил в республиканском конкурсе «Свет милосердия». Копыльский территориальный центр занял первое место в республиканском смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению. 26 февраля на областной коллегии наградим лучших.

– Как сегодня развиваются ­соцуслуги на Минщине?

– В центральном регионе самый большой охват пожилых людей, одиноких и одиноко проживающих. В 23 территориальных центрах социального обслуживания на учете 330 тысяч человек. На­домным обслуживанием обеспечены 22 тысячи. Работают 126 социальных пунктов, три филиала – в Дзержинском, Солигорском и Узденском районах. Услуги сиделки оказываются 396 людям, услуги няни – 514 семьям. Действуют 34 бригады социального обслуживания на мобильной основе и 23 хозяйственные бригады.

Продолжаем внедрять новые формы: дома общего типа, совместного и сезонного проживания. С каждым годом количество пожилых людей растет. Только сегодня в Минской области зарегистрировано 410 тысяч получателей пенсии. Для нас всегда была и остается в приоритете помощь инвалидам, пожилым людям, детям-сиротам, многодетным семьям.

В минувшем году мы отремонтировали 800 печей, заменили электропроводку в 709 домах, в 41 квартире, где проживают многодетные семьи, установили датчики пожарной безопасности.

– Какая поддержка будет оказана ветеранам в год 75-летия Победы?

– На одном из совещаний мы поднимали эту тему, обсуждали вопрос выделения единовременной материальной помощи ветеранам войны. В области проживают 695 ветеранов и 1561 человек, пострадавший от последствий Великой Отечественной. В прошлом году обследовали условия, в которых живут эти люди. Более 9 тысяч получили необходимую помощь.

– Что можете сказать о волонтерском движении?

– Волонтерством занимается не только молодежь, но и люди серебряного возраста – очень активные помощники в оказании социальных услуг. Направления работы разнообразные. Это социальная поддержка, образовательная деятельность, культурно-массовая работа, участие в экологических акциях, социальный туризм, здоровый образ жизни. Волонтеры – золотой фонд нашей системы социальный защиты.

– Какие главные задачи в этом году?

– Упор будет сделан на социальную реабилитацию инвалидов, выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и доступность социальных услуг. На 1 января на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 92,2 тысячи инвалидов. Для них элементами безбарьерной среды оборудовано 357 объектов соцсферы. Эта работа будет продолжена и в текущем году. n

Станислав ЛОБАТЫЙ