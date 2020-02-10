Тельцов ждет успех в карьере, а Весов — финансовое разочарование.

Гороскоп на 10–16 февраля.

Овен. Полагаться на интуицию крайне небезопасно: рискуете наломать дров и подпортить себе репутацию. Не позволяйте знакомым впутывать вас в сомнительные финансовые махинации — обещанной прибыли вряд ли дождетесь, а вот проблем наживете. Не исключено, что на горизонте появится человек, с которым долгое время находились в ссоре.

Телец. Звезды обещают неплохие перспективы в плане карьеры. Не надейтесь, что за семь дней вас успеют повысить в должности и выдадут аванс размером с зарплату — но к этому все идет. Отношения с любимым человеком следует строить на романтике. Только не переусердствуйте с заботой — ее могут принять за навязчивость.

Близнецы. Главной проблемой станет нежелание работать. Звезды вполне понимают вашу лень, но советуют собраться: вы же не хотите в день зарплаты испытать шок, увидев, во сколько начальство оценило ваш труд? В первой половине недели могут возникнуть проблемы со здоровьем — бежать сразу в аптеку не стоит, а вот врача посетить не помешает.

Рак. Удачное время для тех, кто всерьез настроен поменять работу: вам могут сделать интересное предложение. Главное, пока не сообщайте шефу о планах уволиться — не исключено, что он попытается помешать перейти на новое место. В пятницу-субботу придется разбираться с проблемами друзей. Воскресенье звезды советуют провести вне дома.

Лев. Неделя пройдет хорошо: при условии, что не будете опаздывать и подставлять тем самым других. Если собираетесь на встречу или планируете командировку, рассчитывайте время с запасом — особенно если намерены воспользоваться общественным транспортом. При разговоре с друзьями не злоупотребляйте остротами: кому-то может не понравиться излишнее красноречие.

Дева. Не стоит рассчитывать, что все на этой неделе будет идти так, как запланировано: придется на ходу отменять одни встречи, назначать новые, переносить поездки. В середине периода появится возможность решить материальные проблемы — первым делом раздайте долги и только потом отправляйтесь на шопинг. Можете позволить себе крупную покупку.

Весы. Работы будет много, но пусть это не пугает — если правильно распланируете время, со всем справитесь до четверга. С деньгами «напряженка» — заплатят меньше обещанного. Не оставляйте все как есть — требуйте положенное. Звезды рекомендуют соблюдать меры безопасности на улице, особенно если вы за рулем.

Скорпион. Следите, чтобы вашу работоспособность не использовали в корыстных целях — иначе завалят чужими делами. В среду из-за неспособности сдерживать эмоции можете поссориться с людьми, от которых зависите. В пятницу произойдет встреча, которая подарит незабываемые впечатления.

Стрелец. Не удивляйтесь, если настроение будет испорчено с понедельника. Всему виной ваше неумение слушать близких и нежелание принимать их точку зрения. В пятницу поездки и встречи не принесут ожидаемых результатов, так что лучше займитесь повседневными делами. Конфликты с начальником гасите на корню: во всем соглашайтесь, но продолжайте спокойно все делать по-своему.

Козерог. На прошлой неделе вы порядком потратились, и теперь денег может не хватить даже на самые мелкие расходы. Звезды советуют не обращаться к друзьям за помощью. Скорее всего, вам откажут, что станет поводом для обиды и недовольства. В конце недели можете встретить прежнюю любовь и, возможно, захотите возобновить отношения. Дело ваше, но для начала вспомните, из-за чего вы все-таки расстались.

Водолей. Старайтесь общаться только с теми людьми, в обществе которых чувствуете себя легко и комфортно, иначе давление чужого авторитета может негативно повлиять на самооценку. Благоприятное время для туристических поездок: если хотите, чтобы отпуск запомнился надолго, отправляйтесь отдыхать большой компанией.

Рыбы. Неделя окажется менее наряженной, чем прошедшая. Появится и свободное время, и возможность немного отдохнуть, развеяться. Не будьте нелюдимыми, чаще выходите «в свет». Возможны денежные поступления, однако их лучше не тратить. В пятницу рискуете стать жертвой мошенников: не оставляйте личные вещи без присмотра.