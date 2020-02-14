Температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов, сообщает The Guardian со ссылкой на бразильских ученых.

Рекорд в 20,75 градуса тепла был зафиксирован на острове Сеймур 9 февраля. Как отмечает издание, рекорд подтверждает тенденцию: потепление на ледяном континенте и ближайших островах происходит намного быстрее, чем в среднем во всем мире.

Аргентинская научно-исследовательская станция Эсперанса 6 февраля отметила в Антарктиде самую высокую за всю историю метеонаблюдений температуру — 18,3 градуса выше нуля.

БЕЛТА