Товарооборот Минской области с Таджикистаном в 2019 году вырос почти на 58%

Темп роста товарооборота Минской области и Таджикистана по итогам 2019 года составил почти 158%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома Анна Дашкова.

«В 2019 году товарооборот Минской области с Таджикистаном составил $1,2 млн (темп роста 157,7%), в том числе экспорт товаров — более $1,1 млн (темп 163,7%), импорт — $50 тыс. (темп 85,1%)», — сказала Анна Дашкова.

Роста экспорта и, соответственно, товарооборота удалось достичь за счет поставки новых товаров. Так, в 2019 году Таджикистан начал покупать белорусские джемы, мармелады, установки для кондиционирования, бумагу, оборудование для садоводства, холодильники. Выросли объемы поставок продукции, которая поставлялась и раньше, например, металлоконструкций.

В планах на 2020 год — увеличить поставки мяса, молока и картофеля. «Минская область — побратим Согдийской области. В декабре наш регион посетил губернатор этой области. Поэтому планируется ответный визит, участие в мероприятиях в Таджикистане. Хотелось бы проработать возможность увеличения поставок молочной продукции и мяса, сельхозтехники, продукции растениеводства (семенного картофеля) и плодоводства», — уточнила представитель комитета экономики.

Также ожидается, что летом 2020 года в Душанбе откроется совместное таджикско-белорусское предприятие по производству молочной продукции «Ватан», учредителем которого стало ОАО «Минский молочный завод №1».