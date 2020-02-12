Турчин предложил создать в Минской области базу данных школьников с указанием их талантов

В Минской области можно было бы сформировать базу данных школьников 7-8 классов с указанием их талантов и сильных сторон, чтобы в будущем помочь им определиться с профильными предметами. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на встрече с педагогами столичного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

«Можно применить современные технологии в процессе обучения и сформировать базу данных учащихся 7-8 классов, чтобы в будущем помочь молодым людям определиться с направлением профессиональной деятельности и профильными предметами. Таким образом можно будет составить портрет каждого ученика и понять, какого он склада ума», — сказал Александр Турчин.

Также он подчеркнул: учителя вместе с родителями закладывают фундамент становления человека как личности, поэтому от педагогов очень многое зависит. «Образование — это один из столпов современного общества и важная часть экономики региона, задел на ее будущее. Важно, чтобы молодые люди смогли применить свои профессиональные навыки и умения в нашей стране, а не за ее пределами», — считает губернатор.

На встречу с председателем Миноблисполкома пригласили более 20 лучших педагогов области. Вместе они обсудили проблемы и возможности развития области, поговорили об особенностях нынешнего поколения детей. Разговор получился откровенным и душевным. Александр Турчин рассказал, что до сих пор поддерживает отношения со своими педагогами и помнит, с какой теплотой относилась к детям учитель русского языка и литературы: «Будто вторая мама, она вкладывала частицу своей души в учеников».

Преподаватели остались довольны встречей с главой региона. По словам учителя географии с 40-летним стажем гимназии №1 Копыля Елены Робуть, удалось обсудить волнующие темы, а также поблагодарить руководство за то, что детей — победителей олимпиад и конкурсов — постоянно поощряют стипендиями Миноблисполкома, приглашают на праздники. Так ребята чувствуют себя востребованными и нужными.-0-

Фото Павла Орловского, «Минская правда»