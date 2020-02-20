У прибывшего в Копыль туриста подозрение на коронавирус — учения эпидемиологов

В Копыле на базе районной больницы и центра гигиены и эпидемиологии прошли учения по действиям работников при возникновении инфекционного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по легенде заболевший прибыл из туристической поездки. У него высокая температура и кашель…

В ходе учений были отработаны:

порядок, в котором медики надевают средства защиты;

поведение и последовательность работы с заболевшим;

процесс проведения дезинфекции помещений.

Тренировка прошла успешно. Работники показали хорошие знания и умения.

Следует отметить, что в Копыльском районе на постоянной основе анализируется готовность звена эпидемиологической разведки, санитарных дружин и звеньев к возможному реагированию на противоэпидемиологические мероприятия.

Фото: МЧС