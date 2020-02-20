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У прибывшего в Копыль туриста подозрение на коронавирус — учения эпидемиологов

20.02.2020 0 Комментариев , 2 Просмотров

В Копыле на базе районной больницы и центра гигиены и эпидемиологии прошли учения по действиям работников при возникновении инфекционного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по легенде заболевший прибыл из туристической поездки. У него высокая температура и кашель…

В ходе учений были отработаны:

  • порядок, в котором медики надевают средства защиты;
  • поведение и последовательность работы с заболевшим;
  • процесс проведения дезинфекции помещений.

Тренировка прошла успешно. Работники показали хорошие знания и умения.

Следует отметить, что в Копыльском районе на постоянной основе анализируется готовность звена эпидемиологической разведки, санитарных дружин и звеньев к возможному реагированию на противоэпидемиологические мероприятия.

Фото: МЧС

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Об авторе: redactor2

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