Участницы кастинга «Мисс Беларусь — 2020» покоряли жюри в Борисове

9 февраля в Борисове прошел кастинг национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». За возможность стать ближе к мечте боролись порядка 60 участниц из разных уголков центрального региона. Шанс пройти в следующий этап получили 33 девушки.

Представители Минщины показали себя не просто яркими, отвечающими всем модельным параметрам девушками, но и продемонстрировали знание разных языков, сходу садились на поперечный и продольный шпагат, пускались в пляс и даже приносили с собой картины. Например, работы Яны Гриневич из Логойска, графика и живопись, покорили членов жюри. Девушка принесла две картины: на одной — ее портрет с молодым человеком, на второй — слоны.

— Почему взяла картины? — говорит Яна. — Догадалась, что это будет интересно. Тем более, в искусство вложено столько труда. Чтобы стать успешной моделью, тоже готова приложить все силы. Люблю рисовать природу, особенно слонов, они на моей картине неоновые и светятся в темноте.

Девушки рассказывали о своей работе и малой родине. Юлия Стасевич приехала из поселка Бобр Крупского района. После окончания педколледжа вернулась домой и работает учителем английского языка, заочно учится в лингвистическом университете. Онлайн-трансляцию кастинга в Борисове смотрели коллеги Юлии, родители и ученики. Можно сказать, за нее переживал весь поселок. Члены жюри расспрашивали девушку о ее родине, увлечениях и даже попросили почитать стихи на английском языке.

— Мой дом стоит прямо в лесу, и я могу каждый день прогуливаться в сосновом бору. Даже на работу хожу через лес, — поделилась Юля. — Сегодня самым сложным было дефилировать на высоких каблуках. Ростом удалась, поэтому такую обувь практически не ношу.

Некоторые из участниц удивляли своими не совсем женскими навыками. К примеру, борисовчанка Карина Околова владеет рукопашным боем, умением ходить строевым шагом… Просто она окончила кадетское училище.

— В моем взводе было 24 девушки, — говорит Карина. — Особых привилегий не было, нормативы и режим дня был наравне с мальчиками. Поступая туда, мечтала стать спасателем. Но потом осознала, что это не мое, и пошла учиться в индустриально-педагогический колледж. Буду заниматься туризмом. А если повезет, — стану моделью. Вместе с тем, считаю, что физическая красота — это дополнение к тому, что ты представляешь собой как личность. И такие конкурсы — лакмусовая бумажка, которая дает шанс раскрыться.

Карина находит время и на увлечения — танцы, дефиле и вокал. Поэтому, когда в жюри попросили спеть, не стала отпираться.

Девушка поделилась еще одним интересным фактом: она родилась 02.02.2002: «И я верю, что в этом году моя дата рождения принесет мне удачу». Видимо, сбылось. Карина успешно прошла все этапы и примет участие в отборе в Минске. На вопрос, что она будет делать в случае победы, ответила:

— Продолжу заниматься благотворительностью, ездить в детские дома, петь, организовывать концерты.

А вот Карина Ильюшонок провела с жюри артикуляционную гимнастику. Дело в том, что девушка работает учителем-дефектологом в детском саду в Жодино. С детства стремилась всем помогать, мечтала стать врачом. И когда Дядя Ваня (Иван Вабищевич), один из членов жюри, поделился с Кариной, что в детстве не выговаривал букву «р», девушка смело дала советы и продемонстрировала пару упражнений.

— Уверенно отвечала на вопросы жюри, волнения практически не было, ведь за плечами участие в отборочных этапах на конкурс красоты «Мисс Минщина», — говорит Карина. — Благодаря руководителю жодинской модельной студии Ольге Бабенко я научилась красиво ходить и уверенно держаться на сцене.

— Мы отсмотрели порядка 300 девушек, и они не просто красавицы, у каждой — своя особенность, — отмечает директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Елена Лобач. — Наши девушки придают большое значение собственному развитию, получению образования. Для большинства конкурс красоты — главная мечта в жизни. Их поддерживают, за них переживают. Каждый кастинг можно посмотреть онлайн. В Гродно нас смотрели более 20 тысяч человек. И это говорит о популярности проекта.

Елена Лобач поделилась, что на каждом кастинге девушки удивляют. К примеру, на отборе в Бресте участница поразила своим портфолио:

— Мы привыкли к классическим, а здесь… На первой фотографии девушка во время уборки территории кладбища. На второй — с обворожительной улыбкой стоит наперевес с триммером. Оказалось, что она работает дворником и мечтает стать моделью. К слову, все данные для этого есть. Она не поступила в университет и пошла мести улицы. На следующий год получила заветный студенческий билет, но работу не бросила. И когда у нее спросили о мечте, девушка смутилась и ответила, что хотела бы хорошую газонокосилку.

Среди конкурсанток была и «Мисс Минщина» Вероника Кушелева. Среди 33 участниц она прошла на следующий этап.

— После победы на областном конкурсе красоты мои родные и близкие сказали: «Вероника, тебе нужно идти дальше». И вот я здесь, — добавила девушка.

Председатель жюри, директор — художественный руководитель Национальной школы красоты Елена Троицкая отметила, что на Минщине участницы отличались своей подготовленностью.

— Впервые Минский областной этап проходит отдельно от города Минска. Видим, что в столичной области проделана огромная работа. Отличная идея провести областной конкурс красоты «Мисс Минщина». И сегодня на кастинг девушки пришли подготовленными, многие принесли свои творческие и даже дипломные работы. Мы могли в реальности убедиться в том, что они талантливы. В некоторых областях сталкивались с тем, что девушки не понимали, куда пришли и что от них хотят. Приходилось рассказывать участницам о конкурсе. Уверена, что в национальном финале из 30 конкурсанток 10 будут из Минской области.

Полуфинал конкурса, который соберет топ-100 красавиц и умниц со всей страны, пройдет в Минске в середине марта.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ, фото автора