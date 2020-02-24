Ушедшие в темноту

Страшно! Из 20 погибших в ДТП на Минщине с начала года 16 (!) – пешеходы.

Что происходит? В УГАИ области говорят о том, что большинство трагических случаев произошло по вине самих пешеходов. Люди были в нетрезвом состоянии, без световозвращающих элементов (фликеров).

– Знакомая картина, не правда ли: идущий вблизи проезжей части человек, или выплывающий из темноты шатающийся силуэт, или и вовсе сидящая или лежащая на асфальте фигура, – говорит начальник Госавтоинспекции столичной области полковник милиции Михаил Акулич. – Люди реагируют по-разному. Кто-то наберет 102, а кто-то равнодушно пройдет или проедет мимо…

Конечно, в сельских населенных пунк­тах по сравнению с тем же Минском жизнь намного размереннее, рассуждает руководитель ГАИ столичной области. Но и здесь движение транспорта гораздо интенсивнее, нежели раньше. Как-то трудно осознать, что нельзя быть беспечным даже на знакомой деревенской улице, особенно возвращаясь домой после «разговора по душам», да еще глубокой ночью… А утром соседи узнают, что сбили пешехода, и, оказывается, односельчанина.

По мнению Михаила Акулича, чтобы остановить этот нелепый вал человеческих трагедий, лишь каждодневных усилий сотрудников ГАИ мало. Принципиально важно, чтобы сами участники движения не оставались безучастными, заметив нетрезвого пешехода, особенно в темное время, на проезжей части или вблизи нее. Ведь он не только накликает беду на себя, но и представляет опасность для остальных.

Люди, берегите себя и своих близ­ких!