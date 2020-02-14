В Беларуси планируется удешевить сертификацию органической продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

«В последнее время набирает популярность экологически чистая продукция. Наша страна имеет значительный потенциал в данном направлении, и мы активно приступили к его реализации. Области готовы работать с учетом стандартов и увеличить объемы производства органической продукции, в том числе на экспорт. Производителями данной продукции прорабатывается вопрос о внесении изменений в указ №347. Они предусматривают изменения в части стоимости сертификации органической продукции и процессов его производства, в том числе и за счет госбюджета», — отметил Анатолий Хотько.

Он подчеркнул, что это новое для страны направление, которое не только поспособствует развитию сельскохозяйственной отрасли, но и рациональному использованию природных ресурсов.

«Также перед нами поставлена задача о расширении производства нетрадиционных видов продукции. В республике уже есть предприятия, которые, например, разводят улиток. Есть перспективы производства лекарственного сырья, эфирно-масличных культур. Активно в данном вопросе должен сыграть малый бизнес, в частности, крестьянско-фермерские хозяйства», — сообщил министр.