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В Фаниполе планируют выпускать инновационную систему фильтрации воздуха

10.02.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

В СЭЗ «Минск» будет реализован инвестиционный проект по производству инновационного оборудования и систем фильтрации воздуха.

Инвестиционный проект на территории г. Фаниполь будет реализовывать новый резидент ООО «Эмфил Эйр» — третий резидент, зарегистрированный в этом году.

Предприятие планирует наладить выпуск обеспыливающих и химически активных фильтрующих элементов для очистки воздуха, на основе которых планируется организовать производство инновационного высокотехнологичного оборудования и систем фильтрации воздуха. При этом производство будет основано на новых и передовых технологиях.

Кроме того, отличительной особенностью проекта станет экспортная ориентированность продукции.

Отметим также, что данное оборудование будет нестандартным: его проектирование, разработка и изготовление будет осуществляться под заказ.

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Об авторе: redactor2

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