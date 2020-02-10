В Фаниполе планируют выпускать инновационную систему фильтрации воздуха

В СЭЗ «Минск» будет реализован инвестиционный проект по производству инновационного оборудования и систем фильтрации воздуха.

Инвестиционный проект на территории г. Фаниполь будет реализовывать новый резидент ООО «Эмфил Эйр» — третий резидент, зарегистрированный в этом году.

Предприятие планирует наладить выпуск обеспыливающих и химически активных фильтрующих элементов для очистки воздуха, на основе которых планируется организовать производство инновационного высокотехнологичного оборудования и систем фильтрации воздуха. При этом производство будет основано на новых и передовых технологиях.

Кроме того, отличительной особенностью проекта станет экспортная ориентированность продукции.

Отметим также, что данное оборудование будет нестандартным: его проектирование, разработка и изготовление будет осуществляться под заказ.